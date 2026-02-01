Grammy 2026: Bad Bunny contra las políticas de Trump, "No somos animales"

"Lo único que es más poderoso que el odio es el amor”, dijo al recibir el premio a mejor álbum de música urbana

Bad Bunny convirtió su discurso de aceptación en los Grammy 2026 en un mensaje político. Al subir al escenario para recibir el premio a mejor álbum de música urbana, el artista abrió su intervención con una consigna dirigida a la agencia migratoria de Estados Unidos: “Antes de agradecerle a Dios, voy a decir: ‘ICE fuera’”.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, continuó con un pronunciamiento centrado en la condición humana de las comunidades migrantes. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, expresó ante un público que respondió con una ovación de pie. A continuación, sostuvo que la confrontación no puede resolverse desde el mismo lugar: “El odio se vuelve más fuerte con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor”.

Durante su mensaje, Bad Bunny llamó a un cambio en la forma de enfrentar los conflictos sociales. “Por favor, necesitamos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia, y esa es la forma de hacerlo, con amor”, afirmó. Sus palabras se dieron en un contexto marcado por enfrentamientos entre ICE, personas migrantes y manifestantes en ciudades como Minneapolis.

El discurso de Bad Bunny en los #GRAMMYs haciendo referencia a las políticas migratorias de USA:

"No somos animales, no somos salvajes, somos humanos y somos americanos" pic.twitter.com/J8V9CK1YUD — emi (@eeemiliano) February 2, 2026

El posicionamiento del artista ya había sido expuesto con anterioridad. En una entrevista con Variety, explicó que las redadas migratorias influyeron en su decisión de realizar una residencia en Puerto Rico durante el verano pasado. “Personas de Estados Unidos podían venir aquí a ver el show. Latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de que ICE podía estar afuera del concierto. Era algo de lo que hablábamos y que nos preocupaba mucho”, señaló.

Los famosos que se pronunciaron contra ICE

El mensaje contra ICE también estuvo presente entre otros asistentes a la ceremonia. Justin y Hailey Bieber, al igual que otros nominados, llevaron pines con la frase “ICE fuera”, un gesto que ya se había visto en eventos recientes como los Globos de Oro. En la edición 2026 de los Grammy, Bad Bunny obtuvo seis nominaciones por su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS y cerró su discurso agradeciendo a Dios, tal como había anunciado al inicio de su intervención.

