CA7RIEL y Paco Amoroso ganan su primer Grammy anglo

CA7RIEL y Paco Amoroso obtuvieron su primer premio en los Grammy Awards este 1 de febrero de 2026, durante la ceremonia previa realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles. El dúo argentino se impuso en la categoría Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino por Papota.

Los detalles de su victoria

La victoria se produjo en una terna que incluyó a Aterciopelados, Fito Páez, Los Wizzards y Bomba Estéreo junto a Rawayana. El reconocimiento llegó tras un período de alta exposición internacional para el proyecto, que había retomado actividades públicas en esta edición de los premios luego de una pausa anunciada a finales de 2025.

Papota, el trabajo distinguido por la Academia, reúne temas como #Tetas y la sesión grabada para NPR Tiny Desk. En su discurso de aceptación, ambos artistas agradecieron a Argentina, a América Latina y a las personas que participaron en la producción del EP.

El galardón se suma a los cinco Latin Grammy obtenidos en noviembre pasado. Semanas después de ese logro, el dúo había postergado el lanzamiento de Top of the Hills y su gira mundial. La estatuilla del Grammy llega también después de la publicación del video “Gimme More”, en el que simulan quemar sus Latin Grammy, material que posteriormente fue retirado de su canal de YouTube.

