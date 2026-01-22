Expreso
Los integrantes principales y fundadores de la banda ecuatoriana TercerMundo son los hermanos Felipe Jácome (guitarra y voz), Daniel Jácome (batería y voces) y Juan Manuel Jácome (teclados, guitarra y voces)
TercerMundo anuncia su tour 'Siempre te amé' por San Valentín: Precios y fechas

La propuesta de Siempre te amé se presenta como una gira vinculada a la fecha de San Valentín

La banda ecuatoriana TercerMundo anunció las fechas de su nueva gira de conciertos titulada Siempre te amé, programada para febrero de 2026 con motivo de San Valentín. El tour incluirá presentaciones confirmadas en Quito, Guayaquil y Portoviejo, con más ciudades por anunciar, según informó el grupo en un comunicado oficial .

De acuerdo con la información difundida, la gira arrancará el 11 de febrero en el Teatro San Gabriel de Quito, continuará el 12 de febrero en el Food Garden Samborondón, en Guayaquil, y cerrará el 13 de febrero en UMAMI, en Portoviejo. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Meet 2 Go, con distintas localidades y valores establecidos para cada ciudad .

El anuncio del tour llega luego de un 2025 marcado por una agenda activa para la banda. Durante ese año, TercerMundo recorrió más de 13 ciudades del país con su Íntimos Tour, que sumó 23 fechas con localidades agotadas, además del lanzamiento del sencillo ‘Valimos’. Estas actividades incluyeron giras promocionales, colaboraciones con marcas y encuentros directos con su público en distintas ciudades del Ecuador .

La propuesta de Siempre te amé se presenta como una gira vinculada a la fecha de San Valentín y al repertorio que ha acompañado distintas etapas del grupo. En el comunicado, la banda señala: “San Valentín, junto a la banda que te ha acompañado en todas tus historias de amor. Vive una noche inolvidable y experiencial. ‘¡Te queremos ver!’” .

El tour es producido por 180 Producciones y forma parte de la agenda musical nacional de febrero de 2026. La información oficial sobre entradas, horarios y futuras fechas adicionales se encuentra disponible en los canales digitales de la banda y de la productora .

