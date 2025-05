TercerMundo sigue de gira tras 37 años: "Esto nunca fue una etapa"

Con más de tres décadas de trayectoria, la banda ecuatoriana TercerMundo sigue demostrando que la música no tiene fecha de caducidad. En medio de su exitosa gira Íntimos Tour Discotecas 2025, que ha llenado escenarios en ciudades como Quito y Riobamba, el grupo se alista para reencontrarse con su público guayaquileño el próximo sábado 17 de mayo en Porto RestoBar.

Esta gira, marcada por la cercanía con sus fans y un repertorio que mezcla nostalgia y nuevos sonidos, ha sido la excusa perfecta para conversar con los integrantes de una de las agrupaciones más queridas del pop rock nacional. En esta entrevista, hablamos sobre sus recuerdos, la evolución musical, el nuevo sencillo Te Prometo No.2 y cómo han logrado seguir vigentes en el panorama musical ecuatoriano.

La entrevista con TercerMundo

En su más reciente canción, Te Prometo No. 2, hay una frase que dice: “La vida hay que vivirla a flor de piel”. ¿Cómo han sido estos 35 años como banda bajo ese lema?

Es interesante cómo nos hemos planteado la vida todos estos años. Para nosotros, la banda TercerMundo no es algo extra de la vida, es nuestra vida normal. Todo el tiempo estamos viendo todo bajo esa óptica. Somos la música que creamos; más a flor de piel, no hay. Son exactamente 37 años de trayectoria y todo ha sido progresivo. Eso ha sido una ventaja, algo positivo para poder entender por qué estamos donde estamos. Nos mantiene enfocados en quiénes somos.

¿Han existido dudas sobre si continuar luego de tantos años?

En el periodo de la pandemia nos lo planteamos. Era difícil continuar y tocar. La pandemia acabó con nuestra principal fuente de ingresos, que son los conciertos, y con eso también se afectó nuestra capacidad de invertir. Entonces como que no le veíamos sentido. Pensamos incluso en dedicarnos a otros negocios. Pero finalmente nos dimos cuenta de que juntarnos a hacer música y grabarla era suficiente satisfacción para nosotros.

Si hubieran decidido no seguir, ¿cuál hubiera sido el negocio paralelo que escogerían?

No tenemos ni la menor idea. Pero los tres tenemos personalidades muy distintas, lo que a veces es difícil de administrar, pero también enriquece lo que hacemos. Nos dedicamos al turismo: Daniel es guía en Galápagos y a Juan Manuel le gusta el café artesanal. Hace poco conocí las propiedades del bambú y me gustaría trabajar con cosechas de caña guadua.

¿Sacarán el café de TercerMundo?

Mi papá cultiva café en Galápagos. ¡Exquisito! Quizá y nos animamos.

Empezaron siendo adolescentes. ¿Cuándo se dieron cuenta de que TercerMundo no era una etapa?

Es verdad. La familia, las novias, las esposas, los hijos… no nos conocen de otra manera. Llegaron y ya estábamos en esta actividad, y no la hemos superado. Hemos construido nuestra vida bajo este proyecto. Creo que ningún familiar se ha puesto a pensar que lo vamos a dejar. Pero también es cierto que siempre nos ha ido bien.

¿El público de siempre los sigue acompañando?

Sí. Quizá no están tan pendientes de los canales de difusión digitales, pero siempre llegan a nuestros conciertos, escuchan nuestra música. Estamos conectados con mucha gente nueva, también. La música nueva sigue saliendo.

¿Les frustra que quizá lo nuevo que hacen no llegue al público que siempre los ha acompañado, o prefieren llegar a uno nuevo y más joven?

Es un cuestionamiento válido. Nos lo hacemos nosotros. No es frustrante porque sigue llegando a mucha gente. Nuestros datos dicen que nos escuchan desde los 25 hasta los 55 años; es muy amplio. A nuestro público fiel no hay que seducirlo, pero están ahí siempre, poniendo nuestras canciones. Los medios tradicionales siguen siendo el puente más importante para conectar con ellos.

El lado más íntimo de TercerMundo

¿El tour se llama Íntimos para poder reconectar con sus fans clásicos?

Sí. Lo que pretendemos hacer con esta gira es lograr la cercanía absoluta que se puede conseguir en conciertos pequeños y con formato acústico. Hasta ahora lo hemos hecho en Riobamba y Cumbayá, con gente que canta más que nosotros. Es una cercanía especial, algo de tú a tú.

Entonces eso de que harán striptease era un mito…

(Risas) No será tan íntimo. Depende de la plaza… quizá sí en Guayaquil. En la Costa funciona más…

¿Qué tanto están modificando las canciones?

Las hacemos en un formato acústico, solo acompañados de nuestras guitarras. Algo de cajón, y exploramos melodías andinas. Son versiones algo más sencillas que permiten lograr la interacción con nuestra gente. Queremos ser uno solo con el público. Ha sido todo muy divertido.

En su generación de artistas de finales de los años 80, se ve muchísima creatividad para continuar a flote. ¿Cómo se logra esto después de tantos años?

El truco es hacer cosas nuevas todo el tiempo. El ejercicio es ver también lo que hacen nuestros compañeros de otras bandas. Posiblemente lo nuevo no les guste a los fanáticos que te siguen desde el principio, pero es necesario experimentar. Es poco probable que hagamos algo muy urbano, pero siempre estaremos abiertos a otros ritmos. No tenemos ni miedo ni vergüenza. No queremos levantar ninguna bandera de fórmula.

Al ponerle TercerMundo, ¿pensaron que Ecuador saldría alguna vez de este concepto?

Ya han pasado 40 años desde eso. Y, de hecho, ya no se usa ese término en lo socioeconómico. Pero cuando lo hicimos, no sabíamos ni lo que significaba. Lo vimos en una enciclopedia y quedó. Luego nos dimos cuenta de que sí calzaba, porque éramos una banda de un país pequeño, pobre y con falta de infraestructura para hacer música. El estado en el que está el país hoy por hoy aún refleja subdesarrollo. Lo que queremos seguir compartiendo es la idea de que necesitamos seguir creyendo para llegar a ser un país a lo bestia.

¿Vienen nuevas canciones?

Hay una nueva que estamos evaluando en qué mes publicarla. Te Prometo No. 2 aún tiene potencial y la seguimos promocionando. Hay otra más atrevida, que sigue en producción. Está buenísima y puede que salga también este año.

