José Serrano detenido en Estados Unidos: Esto se sabe

José Serrano, exministro del Interior de Ecuador, es detenido en Estados Unidos este 7 de agosto de 2025, según confirmaron fuentes oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La aprehensión se produce en medio de varias investigaciones que lo vinculan con filtraciones de información reservada y su posible implicación en el asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han precisado el motivo exacto de la detención.

La tarde de este jueves 7 de agosto del 2025, al acceder a la página web del US Immigration and Customs Enforcement, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, EXPRESO confirmó que José Serrano, exministro del Interior del correísmo, fue detenido.

Este Diario intentó conocer información oficial sobre la detención de José Serrano en Estados Unidos. Sin embargo, su abogado, Joan Engred, dijo no conocer nada al respecto. Hace casi un año, el 27 de agosto del 2024, Serrano declinó su candidatura a la presidencia por Centro Democrático, que entonces estaba dirigido por Jimmy Jairala.

¿Por qué se investiga a Serrano?

En enero del 2024, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación en su contra debido a que divulgó información reservada sobre el homicidio del fiscal César Suárez. No fue la primera ocasión en que el exministro, a través de sus redes sociales, hablaba de casos investigados por la justicia o de hechos que al parecer le filtraban fuentes policiales, ya que fue Ministro del Interior.

El 15 de mayo de 2025 tras la filtración de un documento, que hiciera la abogada de Jorge Glas, Sonia Vera, y que lo implicaría en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. En un comunicado público, Serrano calificó como “falsa y manipulada” la supuesta información reservada que circula en redes sociales y negó cualquier vínculo con los hechos.

