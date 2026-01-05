Siniestro vial en vía a la costa: en este punto pasó la novedad que generó congestión

Esta vía del noroeste de Guayaquil sigue siendo sinónimo de congestión, ante cualquier emergencia vial

La novedad se registró cerca de las 14:30 de este 5 de enero.

Basta un siniestro vial para que la vía a la costa se vuelva intransitable. Volvió a pasar este lunes 5 de enero, cuando decenas de conductores quedaron atrapados en la congestión.

La carga de un camión se volcó a un costado de la oreja vial que conecta esta arteria con la vía Perimetral, según se observó en la imagen que publicó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La entidad informó en su cuenta de la red social X que sus agentes acudieron para atender la novedad de tránsito.

🚨 Se registra un #Siniestro de tránsito en la oreja vial que conecta la Vía a la Costa con la Vía Perimetral, sentido hacia el norte.



— ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) January 5, 2026

Congestión es cotidiana en vía a la costa

La institución también difundió una imagen de las cámaras de monitoreo, en la que se vio a esta vía totalmente colapsada, con decenas de automóviles ocupando los cuatro carriles de ingreso a Guayaquil.

Se ha normalizado que esta vía se congestione al menos dos veces al día, en las horas pico, cuando la gente va o viene de sus trabajos.

Pero basta que ocurra algún siniestro o imprevisto, para que la vía rápidamente se sature de vehículos. Esto muestra la falta de planificación en el desarrollo del sector o de alguna estrategia para evitar el colapso, según han comentado especialistas a EXPRESO.

Uno de los episodios más frustrantes para los usuarios ocurrió el pasado viernes 2 de enero, cuando cientos demoraron hasta una hora para salir de Guayaquil hacia los balnearios.

