ANT reanuda trámites para licencias: atención solo en línea y nuevos turnos

De acuerdo con la institución, las personas que ya habían realizado el pago de un turno deberán generar uno nuevo

Referencial. Los trámites para la obtención de licencias de conducir volvieron a habilitarse

Los trámites para la obtención de licencias de conducir volvieron a habilitarse, luego de un periodo de suspensión que obligó a reprogramar los procesos administrativos relacionados con este documento.

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De acuerdo con la información, las personas que ya habían realizado el pago de un turno antes de la interrupción del servicio deberán generar uno nuevo, ya que los turnos anteriores no tienen validez en el sistema actual. Sin un turno actualizado, no será posible continuar con el trámite ni obtener la licencia.

El sistema de agendamiento de turnos ya se encuentra operativo y el procedimiento se realiza exclusivamente en línea, sin atención presencial para esta fase del proceso.

Las licencias no profesionales A y B tienen requisitos diferentes y no son para todo tipo de medio de transporte. CANVA

Los turnos están habilitados para los siguientes trámites:

Obtención de licencia por primera vez

Renovación

Duplicado

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar que su turno esté correctamente registrado antes de acudir a las agencias, con el fin de evitar contratiempos y nuevas postergaciones en la entrega del documento.

📢 El reagendamiento del trámite de licencias se encuentra habilitado.



Genera tu turno en línea y realiza tu trámite de forma ordenada. Evita aglomeraciones, no acudas a las agencias sin turno programado. 🤝#ANTSeReactiva#ElNuevaEcuador pic.twitter.com/HaoZGiDG7H — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) March 13, 2026

Claves para escuelas de conducción y carga pesada

Entre los trámites que vuelven a estar disponibles figura la emisión de títulos habilitantes, lo que permitirá a las escuelas de conducción reactivar la inscripción de alumnos y el inicio de sus actividades académicas, así como la entrega de permisos de aprendizaje a quienes buscan acceder a una licencia de conducir.

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Asimismo, se restablece la autorización de incrementos de cupo para el transporte de carga pesada, un procedimiento fundamental para el sector logístico y comercial. La reanudación de servicios también abarca la emisión de certificaciones relacionadas con el transporte terrestre y el tránsito, indispensables para regularizar modificaciones en la operación de los vehículos.

Entre estos documentos constan los certificados de conformidad vehicular para cambios de servicio o modalidad, además de la homologación de vehículos automotores de la subcategoría M1, así como de motocicletas, tricimotos y otros similares.

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