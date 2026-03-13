Trámites ANT: revisa aquí cómo renovar tu licencia de conducir tras cierre temporal

La Agencia Nacional de Tránsito reactivó desde el 13 de marzo varios trámites de alta demanda

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció la reactivación de varios trámites institucionales de alta demanda.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció la reactivación de varios trámites institucionales de alta demanda, luego de más de un mes de suspensión debido a las investigaciones relacionadas con el caso Jaque. Desde el viernes 13 de marzo, los ciudadanos pueden acceder nuevamente al sistema para agendar y reagendar turnos de licencias de conducir, así como realizar otros procesos que habían quedado paralizados.

La institución explicó que esta medida forma parte de un plan de restablecimiento progresivo de los servicios, con el objetivo de atender la alta demanda acumulada y garantizar que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones sin mayores inconvenientes.

#COMUNICADO 📄 | Habilitamos el sistema para el re agendamiento de turnos de licencias.



Además, puedes solicitar certificados en las Direcciones Provinciales a escala nacional.



🤝 La ANT continúa trabajando en el restablecimiento progresivo de sus servicios.#ANTSeReactiva… pic.twitter.com/euo9uEpdDS — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) March 13, 2026

Renovación de licencias de conducir

Uno de los trámites más esperados es la renovación y obtención de licencias de conducir en todas las categorías. Los usuarios que tenían turnos previamente asignados podrán continuar con su proceso sin necesidad de realizar pagos adicionales. Para ello, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal institucional de la ANT. Seleccionar la opción “turnos en línea” Escoger el lugar, fecha y hora de su preferencia.

En el caso de las agencias que aún permanecen cerradas, como Mejía y Cayambe, los ciudadanos podrán generar sus turnos en cualquier otra oficina de la ANT a nivel nacional. Esta medida busca evitar retrasos y garantizar que los conductores puedan mantener vigente su documentación.

Otros trámites habilitados

Además de las licencias, la ANT informó que ya están disponibles otros servicios de alta demanda:

Actualización de datos: Los módulos para modificar o corregir información personal se encuentran operativos.

Certificado único vehicular: La emisión de este documento está habilitada únicamente en las oficinas de la ANT, mientras se trabaja en la reactivación del servicio en línea. Los usuarios que realizaron el pago y no recibieron el certificado podrán acercarse a las agencias para retirarlo.

Regularización de pagos: Algunos pagos efectuados entre el 14 de enero y el 8 de marzo de 2026 se registraron con valores del tarifario anterior. En estos casos, no se generarán cobros duplicados; si existe una diferencia, los usuarios solo deberán cancelar el monto pendiente para continuar con el trámite.

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La institución señaló que la orientación para estos casos se brindará directamente en las agencias de atención presencial, con el fin de evitar inconvenientes administrativos

Restablecimiento progresivo y atención ciudadana

La ANT enfatizó que el restablecimiento de los servicios será progresivo y que se trabaja en la reactivación completa de los sistemas digitales. La prioridad es garantizar que los trámites más demandados, como licencias y certificados vehiculares, estén disponibles para los ciudadanos en el menor tiempo posible.

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