Matriculación vehicular: ¿quién paga las multas si el vehículo fue vendido?

La matriculación vehicular en Guayaquil vuelve a generar dudas entre los ciudadanos, especialmente en casos de venta de vehículos antes de realizar el trámite anual. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) recordó que, si no se formaliza el cambio de propietario, las multas y obligaciones seguirán apareciendo a nombre del dueño original.

Durante marzo de 2026, el proceso corresponde a propietarios de vehículos y motocicletas cuya placa termina en 2, quienes deben cumplir con la revisión técnica y la matriculación dentro del mes establecido.

Descuentos en la revisión técnica vehicular

Según la ATM, quienes realicen la Revisión Técnica Vehicular (RTV) durante los primeros 15 días de marzo pueden acceder a descuentos en el trámite.

Los beneficios se aplican según la fecha:

20 % de descuento del 1 al 5 de marzo

15 % de descuento del 6 al 10 de marzo

10 % de descuento del 11 al 15 de marzo

Esta medida busca incentivar a los propietarios a cumplir con el trámite con anticipación y evitar congestión en los centros de revisión.

¿Quién paga las multas si el vehículo fue vendido?

Uno de los escenarios más comunes ocurre cuando un vehículo se vende antes de la matriculación, pero el trámite de cambio de propietario no se formaliza.

Desde el área de comunicación de la ATM explicaron que la responsabilidad sigue recayendo en quien figura legalmente como propietario.

“Si una persona vende su vehículo pero no realiza el cambio de propietario, las multas, la matrícula y la revisión técnica seguirán apareciendo a nombre del dueño original”, indicaron desde la entidad.

Por esta razón, la institución recomienda que, al momento de vender un vehículo, se realice inmediatamente el trámite de transferencia de dominio, para evitar problemas legales o deudas posteriores.

Quienes no cumplan con la matriculación en el mes correspondiente deben pagar recargos adicionales.

Entre los valores establecidos están:

25 dólares por no realizar la matriculación en el mes correspondiente.

50 dólares por no presentarse o no aprobar la Revisión Técnica Vehicular.

25 dólares por no pagar el impuesto a la propiedad vehicular dentro del periodo anual, valor establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Además, se generan intereses diarios por mora tanto en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) como en el SRI, lo que incrementa el monto total a pagar.

