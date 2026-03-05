Cutting Through Rocks: el documental iraní que desafía al poder y llega al Óscar 2026

Una motociclista y una lucha contra el patriarcado. El documental que sorprende a Hollywood con una historia de valentía

En una región donde el poder suele tener rostro masculino y religioso, una mujer decidió cambiar la historia sobre dos ruedas. El documental Cutting Through Rocks llevó esa rebelión silenciosa hasta Hollywood y se convirtió en el primer documental iraní nominado al Óscar.

La producción cinematográfica retrata la vida de Sara Shahverdi, una tenaz activista y líder rural que desafió las reglas de su comunidad y abrió camino para otras mujeres en medio de la guerra desatada en Medio Oriente en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, dando como resultado la muerte del guía supremo de Irán

Una historia que conquistó a Hollywood

Shahverdi, se convirtió en la primera mujer elegida como concejal en una comunidad rural de Irán. Su historia, marcada por la resistencia y la determinación, demuestra cómo una figura local puede transformar la mentalidad de toda una generación.

El proyecto fue dirigido por los cineastas Mohammadreza Eyni y Sara Khaki, quienes siguieron durante ocho años la evolución de la protagonista, desde su vida cotidiana como la única mujer motociclista de la región hasta su llegada al poder local.

Ocho años de rodaje para capturar el cambio

Según explicó Khaki, el equipo de filmación acompañó a Shahverdi durante casi una década para documentar su proceso de transformación y el impacto que tuvo en su comunidad. Durante ese tiempo, la protagonista enfrentó obstáculos sociales, pero también logró pequeñas victorias que inspiraron a las mujeres de su pueblo.

Entre sus iniciativas más simbólicas estuvo enseñar a otras mujeres a desempeñar actividades tradicionalmente exclusivas para los hombres, como conducir motocicletas o administrar sus propias tierras.

Un mensaje sobre liderazgo en tiempos turbulentos

Con una narrativa sobria y sin dramatismos excesivos, para los productores, el filme busca plantear una reflexión sobre el liderazgo en el mundo actual. Eyni explicó que la historia de Shahverdi muestra una forma de ejercer el poder basada en el empoderamiento de otros y no en el control.

“Todos los días vemos líderes tomando decisiones irresponsables. Por eso necesitamos historias que recuerden que el liderazgo también puede servir para ayudar a los demás”, comentó el director de Cutting Through Rocks.

Del festivales a la carrera por el Óscar

La película debutó en el 2025 en el prestigioso Sundance Film Festival, donde comenzó su recorrido internacional antes de conquistar al público y a los votantes de los distinguidos Premios Óscar.

Tras su paso por festivales europeos, la producción logró una histórica nominación que coloca al cine documental iraní en el radar global de las producciones audiovisuales..

La competencia rumbo a los premios de la Academia

En la carrera por la esperada estatuilla dorada, Cutting Through Rocks competirá con títulos como Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor, Alabama: Presos del sistema y Abrázame en la luz.

La ceremonia de los Premios Óscar se celebrará el próximo 15 de marzo en Hollywood, donde esta historia de resistencia femenina buscará seguir haciendo historia para el cine iraní.

