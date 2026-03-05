Crédito Emprende Violeta busca impulsar a mujeres emprendedoras en Ecuador

El presidente Daniel Noboa se refirió a las políticas de apoyo a las mujeres emprendedoras durante una entrevista concedida en Radio Canela este 5 de marzo de 2026. En la conversación explicó los objetivos del crédito Emprende Violeta, una iniciativa del Gobierno que busca facilitar financiamiento a mujeres que desean iniciar o fortalecer pequeños negocios en el país.

Durante la entrevista, el mandatario sostuvo que la propuesta nació antes de su llegada a la Presidencia, cuando identificó las dificultades que enfrentaban muchas mujeres para acceder a créditos productivos.

El origen de la propuesta

Según explicó el presidente, la iniciativa surgió mientras realizaba trabajo político en la provincia de Santa Elena, donde pudo observar de cerca la realidad de las mujeres emprendedoras en los barrios.

“El crédito salió la idea desde que era candidato a la Asamblea en Santa Elena”, señaló Noboa, quien agregó que gran parte de la organización territorial estaba liderada por mujeres. “El 46% de las mujeres del país son el principal sustento de su hogar”, afirmó el mandatario durante la entrevista.

Sin embargo, explicó que muchas enfrentaban obstáculos al momento de solicitar financiamiento en el sistema financiero. “Cuando iban a sacar un crédito les pedían la firma del marido”, dijo.

Barreras en el acceso al crédito

El presidente también señaló que, según su diagnóstico, existían prácticas que generaban desventajas para las mujeres dentro del sistema financiero. “También cuando iban a sacar un crédito por ser mujer se discriminaba y se cobraba dos puntos de interés más alto por el simple hecho de ser mujer”, sostuvo.

De acuerdo con el mandatario, las estadísticas muestran que las mujeres suelen tener una mejor administración del dinero en el hogar. “La mujer ahorra más, organiza mejor sus cuentas y administra mejor el dinero para su familia y para sus hijos. Eso es una realidad estadística”, afirmó.

Ante esta situación, el Gobierno planteó medidas para evitar discriminación en la evaluación de créditos. “Propusimos que la aplicación a cualquier crédito sea ciega de género, que no se vea si es hombre o mujer, sino simplemente un usuario”, explicó.

¿Qué es el crédito Emprende Violeta?

Dentro de estas políticas se creó el programa Emprende Violeta, diseñado para mujeres que buscan iniciar pequeños emprendimientos o fortalecer negocios existentes. Según explicó Noboa, el programa reduce la tasa de interés para facilitar el acceso al financiamiento. “Son créditos de consumo. De 16% baja el interés al 9.8%”, indicó.

El crédito está pensado para actividades económicas de pequeña escala. “Es para la mujer que tiene su puestito de encebollado, para la mujer que quiere empezar su salón de belleza, que necesita 3, 4 o 5 mil dólares y no los tiene”, dijo.

El monto máximo del financiamiento es de 5.000 dólares y no requiere la firma del cónyuge para su aprobación. “No necesita la firma del cónyuge y es justo lo que necesita para despegar, para empezar su propio salón o su emprendimiento”, agregó.

Alcance del programa en el país

Durante la entrevista, el mandatario aseguró que la iniciativa busca beneficiar a mujeres emprendedoras en todo el territorio nacional. “Hay mujeres emprendedoras en todo el país que necesitan ese apoyo, que necesitan que alguien les financie de una manera justa su emprendimiento”, expresó.

El objetivo, según explicó, es que el programa llegue a un número creciente de beneficiarias. “Es una ayuda a decenas de miles de mujeres y esperamos que llegue a centenares de miles de mujeres”, sostuvo.

Cómo acceder al crédito

El presidente explicó que las mujeres interesadas pueden encontrar información sobre el programa a través de los canales oficiales del Gobierno. “En nuestras redes sociales están los links para Emprende Violeta y también en la página de BanEcuador pueden acceder directo al crédito”, indicó.

Un enfoque para reducir brechas

El presidente concluyó señalando que estas políticas buscan reducir desigualdades y reconocer el peso demográfico de las mujeres en el país.“ Estamos poniéndonos al día con las mujeres que hoy en día son el 50.5% de la población del Ecuador”, afirmó.

Las iniciativas de crédito, formación técnica y participación política forman parte de la estrategia del Gobierno para ampliar las oportunidades económicas y sociales para las mujeres emprendedoras en el país.

