Crédito Emprende Violeta: requisitos para recibir el préstamo de 500 dólares

Referencial.Una persona revisa documentos financieros y utiliza una calculadora, en el marco de los requisitos para acceder al crédito Emprende Violeta de 500 dólares.

BanEcuador ha implementado el programa Crédito Emprende Violeta, una línea de financiamiento orientada a mujeres trabajadoras independientes de entre 25 y 60 años. Esta herramienta financiera permite acceder a montos que van desde los $500 hasta los $5,000. El crédito se otorga con una tasa de interés del 9.8% y un plazo de pago de hasta 60 meses.

Una de las particularidades de este producto es que no exige la figura de un garante, fundamentando su respaldo en una cobertura de garantía quirografaria. Está dirigido a mujeres que acrediten ingresos estables, permitiendo el uso del capital para fines multipropósito, tales como la adquisición de bienes de consumo, pago de servicios o gastos personales no vinculados a actividades productivas.

Cabe señalar que esta opción es independiente de otros servicios de la entidad, como el Crédito Violeta (hasta $20,000) o el Agrovioleta (hasta $10,000 para el sector agropecuario), enfocándose específicamente en el apoyo a la economía personal y emprendimientos emergentes.

Documentación y requisitos generales

Para iniciar el proceso de postulación, la entidad financiera requiere una serie de documentos básicos que permiten validar la identidad de la solicitante. Los requisitos generales incluyen:

Presentación de la cédula de identidad.

Formulario de solicitud de crédito completo.

Condiciones específicas de elegibilidad

De acuerdo con la plataforma oficial de la institución, las interesadas deben cumplir con los siguientes parámetros técnicos para calificar al desembolso:

Perfil de la solicitante: Ser mujer y tener una edad comprendida entre los 25 y 60 años.

Sustento de ingresos: Presentar una declaración de actividad personal u otros ingresos comprobables de los últimos tres meses.

Registro legal: Contar con un RUC o RIMPE vigente.

Respaldo: El crédito aplica a garantía quirografaria hasta el monto máximo de $5,000 en riesgo directo.

Canales de gestión y cierre del trámite

El acceso a esta línea de financiamiento se puede gestionar tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales. Las usuarias tienen la opción de descargar la documentación necesaria desde el sitio web oficial o acudir directamente a las agencias de BanEcuador a nivel nacional.

En la modalidad presencial, el trámite se formaliza entregando la solicitud debidamente llena junto con los requisitos adjuntos en la oficina más cercana. Esta estructura busca facilitar la inclusión financiera y proveer liquidez inmediata a las trabajadoras independientes en el país.

