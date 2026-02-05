BanEcuador: Mujeres emprendedoras podrán acceder a créditos de hasta $5.000 al 9,8 %

Este financiamiento tiene una menor tasa de interés. El programa fue difundido por el presidente Daniel Noboa

Las mujeres emprendedoras de Ecuador podrán acceder un nuevo programa de crédito que tendrá una menor tasa de interés. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció este 5 de febrero de 2026 en sus redes sociales que desde este jueves este segmento podrá solicitar el Crédito Emprende Violeta, en BanEcuador.

El monto del financiamiento será de hasta $5.000, con una tasa de 9,8 %, que es menor a la que se aplica en el Crédito Violeta. Este programa tiene una tasa de alrededor del 16 %, refirió el mandatario.

Además, quiénes soliciten este financiamiento no necesitarán presentar un garante ni firma compartida, detalló el mandatario en un video publicado en redes sociales.

“Creo en su capacidad, en su esfuerzo, en la intención que le ponen a cada negocio que emprenden”, dijo Noboa en este mensaje dirigido a las mujeres del país.

Un relanzamiento de crédito con menor interés

BanEcuador mantiene vigente el Crédito Violeta, un producto dirigido a mujeres emprendedoras que buscan financiamiento de hasta $20.000 para impulsar negocios en marcha.

El banco detalla en su página web que el crédito puede destinarse a activo fijo o capital de trabajo, con plazos de hasta 5 años para activo fijo y de hasta 3 años para capital de trabajo, además de un período de gracia parcial de hasta 2 años (activo fijo) y de hasta 1 año (capital de trabajo).

Según la ficha del producto, las solicitantes deben presentar cédula y planilla de servicios básicos como requisitos iniciales, y contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe) como condición específica.

Además, deben cumplir al menos uno de estos componentes: cursar el “Taller – Crédito Violeta” de BanEcuador, aprobar el “Programa de Formación para el Desarrollo Productivo y Exportador” del Ministerio de Producción, o constar en listados de beneficiarias de programas de cooperación internacional e iniciativas públicas o privadas que apoyen al segmento (entre ellos, GEF, FAO, ONU, Heifer, PNUD, entre otros).

En condiciones especiales, BanEcuador señala que existe excepción de firma de cónyuge en montos de hasta $3.000 y que se concederán operaciones de crédito de hasta $3.000 con garantía quirografaria; para montos superiores a $3.000 se requerirá una garantía personal, y si el riesgo directo supera $20.000 se pedirá una garantía real. La entidad enmarca este producto como parte de su objetivo de impulsar la equidad de género con créditos para mujeres emprendedoras.

