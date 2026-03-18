Clima en Ecuador hoy: ¿Lloverá en Guayaquil y Quito este 18 de marzo?

De los 34 °C en la Costa al frío de 4 °C en la Sierra: revise el pronóstico del Inamhi para este miércoles

Referencial.Guayaquil amaneció con lluvias y Quito se prepara para una jornada nublada con precipitaciones intermitentes este 18 de marzo.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte que este miércoles 18 de marzo de 2026 será un día de contrastes marcados en Ecuador. Mientras el Litoral y el norte de la Sierra despertarán bajo un sol radiante y temperaturas elevadas, la región central del país deberá prepararse para un descenso térmico considerable al caer la noche.

La radiación ultravioleta será otro factor crítico, alcanzando niveles "muy altos" en la Costa y los Andes. Ante este escenario, la recomendación de los expertos es evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 y las 15:00, para prevenir afectaciones en la piel.

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Pronóstico por regiones: del calor a la tormenta

En la Costa, el día iniciará con cielos despejados y una mañana sofocante, con termómetros que treparán hasta los 34 °C. Sin embargo, el panorama cambiará al anochecer; en Guayaquil y Quevedo se esperan lluvias, mientras que en Santo Domingo no se descartan tormentas eléctricas.

Por su parte, la Sierra experimentará una jornada variable. Ciudades como Quito, Ibarra y Ambato sentirán el calor matutino, pero la tarde traerá chubascos aislados desde Tulcán hasta Loja. Lo más llamativo será el frío nocturno, con temperaturas mínimas que podrían caer hasta los 4 °C en las zonas más altas de la región centro.

Finalmente, la Amazonía mantendrá un cielo mayormente nublado con lluvias persistentes en Macas y Zamora, y posibles descargas eléctricas en Nueva Loja y El Coca. En el Archipiélago de Galápagos, se anticipan precipitaciones en San Cristóbal y Santa Cruz, acompañadas de una humedad constante y máximas de 30.5 °C.

Prevención: El mejor aliado ante el cambio brusco

Ante un escenario de radiación extrema y cambios de temperatura tan drásticos, la recomendación de los expertos es clara: hidratarse constantemente y buscar sombra en las horas de mayor intensidad solar. No olvide cargar el paraguas si se encuentra en Guayaquil, Santo Domingo o la Sierra central, ya que la transición de una mañana sofocante a una noche lluviosa y fría será rápida. Estar atentos a las actualizaciones del Inamhi permitirá que estas variaciones climáticas no lo tomen por sorpresa en sus actividades diarias.

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