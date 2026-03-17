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Clima Ecuador
Referencial. El sol ilumina una jornada en Ecuador, tras el anuncio del Inamhi de que las lluvias perderán fuerza en los próximos días.Foto: Canva

El Inamhi anuncia que las lluvias perderán fuerza en Ecuador: ¿desde cuándo?

El Inamhi prevé una disminución de las tormentas, aunque las lluvias fuertes persistirán en Los Ríos y Santo Domingo

Tras semanas de intensas precipitaciones que mantuvieron en vilo al país, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anunció este martes 17 de marzo una paulatina reducción en la intensidad del mal clima. Aunque el invierno persiste, los pronósticos sugieren un alivio en la frecuencia de tormentas eléctricas y lluvias torrenciales en la mayor parte del territorio nacional.

Pese a esta mejoría general, la entidad técnica subrayó que la vigilancia se mantiene en puntos críticos. Actualmente, las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas son las únicas regiones donde aún se prevé la persistencia de precipitaciones de fuerte magnitud.

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El sol ganará terreno en la Costa

De acuerdo con el boletín meteorológico, el panorama para los próximos días apunta a una mayor presencia de radiación solar, especialmente en la región Litoral, donde se anticipan lluvias de carácter moderado. Por el contrario, la inestabilidad se desplazará hacia la Amazonía; localidades como Tena, Macas y El Coca mantienen una alta probabilidad de registrar tormentas aisladas.

Si bien el Inamhi aclaró que no existe una fecha definitiva para el fin de la etapa invernal, este reporte representa el primer síntoma de mejoría tras más de quince días de temporales ininterrumpidos. La transición hacia un clima más seco será progresiva, marcando un respiro necesario para las zonas más afectadas por las inundaciones.

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Vigilancia ante nuevos avisos

Pese al respiro meteorológico, el Inamhi recomienda no bajar la guardia. La saturación de los suelos en zonas de riesgo y la variabilidad de la Amazonía exigen mantener la precaución, ya que el monitoreo satelital continuará activo para alertar sobre cualquier cambio repentino en el comportamiento del invierno.

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