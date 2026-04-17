De las redes a las calles: pescadores protestarán por el alto precio del diésel

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber El diésel encarece cada salida al mar: El incremento de 2 dólares por galón elevó drásticamente los costos de operación, dejando a muchos pescadores al límite de la rentabilidad o trabajando a pérdida.

La protesta como punto de quiebre: Gremios de varias provincias marchan en Guayaquil para exigir revisión de precios y advertir que, sin medidas, la actividad podría paralizarse.

Piden igualdad de trato: El diésel para el transporte terrestre cuesta menos que el combustible para las embarcaciones. Los gremios piden a las autoridad igualdad en el precio.

Los pescadores saldrán a reclamar por el costo del combustible. A las nueve de la mañana de este viernes 17 de abril, el pulso de la avenida 9 de Octubre con el Malecón 2000 no será el habitual. En lugar de oficinistas apurados y turistas con cámaras, serán los pescadores quienes tomen ese punto de la ciudad. Llegarán desde distintos rincones de la costa, no para embarcarse, sino para reclamar en tierra firme lo que, dicen, ya no pueden sostener en el mar: el costo de salir a pescar, por el alto precio del diésel.

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La convocatoria, impulsada por pescadores, ha ido creciendo como una marea lenta pero constante. Desde Esmeraldas hasta Galápagos, pasando por Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos, gremios y trabajadores independientes han confirmado su presencia. El mensaje es claro: el incremento del diésel no es un problema aislado, sino una presión que atraviesa a toda la cadena productiva.

“Es momento de unirnos y defender nuestro trabajo”, advierte Alfonso Delgado, uno de los líderes del sector, en un llamado que también se extiende a otros actores productivos y a la prensa nacional e internacional. La marcha, más que un acto puntual, busca convertirse en vitrina de una actividad que siente que ha quedado fuera de las decisiones que la afectan directamente.

El precio alto del diésel es el detonante

El detonante es reciente. Desde el 12 de abril de 2026, el precio del diésel pesquero subió dos dólares por galón, pasando de alrededor de $2,75 a $4,75, según datos de pescadores. El ajuste contrasta con el diésel automotriz, que se mantiene en $2,80, pese a concentrar la mayor parte del consumo nacional.

Para el sector, la diferencia no es menor. La pesca representa apenas el 4 % del consumo de diésel en el país, pero el impacto del alza es desproporcionado en su estructura de costos. Solo el incremento implica un sobrecosto mensual más o menos de 9 millones de dólares, una cifra que, según los gremios, pone en riesgo la continuidad de operaciones.

Pescados más caros en mercados

La preocupación alcanza al consumidor local. Si la presión sobre los costos se mantiene, el pescado podría encarecerse en los mercados, trasladando parte del impacto a los hogares.

Detrás de este escenario hay un factor global. El encarecimiento de los combustibles responde, en parte, a tensiones internacionales, como el conflicto en Medio Oriente, que ya empieza a reflejarse en economías como la ecuatoriana. Pero el sector insiste en que la respuesta local debe considerar las particularidades de una industria que, solo en 2025, generó 1.848 millones de dólares en exportaciones de enlatados, según cifra de la Federación Ecuatoriana de Exportadores.

Por eso, la marcha de este viernes no es solo una protesta por el diésel. Es también una advertencia. Los pescadores piden un trato similar al del transporte terrestre y una revisión de la política de precios. Sostienen que, por un impacto fiscal relativamente bajo, se podría comprometer uno de los sectores que más divisas aporta al país.

En las próximas horas, las redes no se lanzarán al agua. Se quedarán en las embarcaciones, mientras sus dueños caminan por la ciudad. Porque esta vez, la pesca no se juega en el mar, sino en las calles.