¿Cuáles son los nuevos precios de la gasolina y diésel en Ecuador desde este 12 de abril?

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Desde este domingo, 12 de abril, los precios de los combustibles en Ecuador tendrán un nuevo ajuste mensual debido al comportamiento de los precios del mercado petrolero internacional. Estos son los nuevos valores:

Gasolina Extra y Ecopaís : suben de $2,89 a $3,02, un incremento de 13 centavos (4,6%).

: suben de $2,89 a $3,02, un incremento de 13 centavos (4,6%). Diésel: pasa de $2,82 a $2,96, es decir, 14 centavos más (5%).

pasa de $2,82 a $2,96, es decir, 14 centavos más (5%). Gasolina Súper: registra el mayor salto, de $3,41 a $4,57, lo que implica un aumento de $1,16.

A diferencia de las gasolinas Extra y Ecopaís -que operan bajo un sistema de bandas para amortiguar variaciones bruscas-, la gasolina súper se ajusta directamente al mercado internacional, lo que explica su fuerte incremento de 34 %, respecto al mes pasado.

Presión internacional: petróleo caro, combustibles más caros

El ajuste responde al mecanismo de actualización mensual que aplica Ecuador, el cual traslada las variaciones del mercado petrolero global a los precios locales. De acuerdo con la empresa estatal Petroecuador, los precios referenciales registran un alza que puede alcanzar hasta el 5 %, porcentaje que corresponde al límite máximo permitido dentro del sistema de bandas vigente en el país.

En abril de 2026, el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) -de referencia para Ecuador- ha superado los 110 dólares en varias sesiones, con incrementos de entre 10% y 12% en el último mes. Este repunte se debe, según los expertos, principalmente a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que incluso han llevado al WTI a situarse por encima del crudo Brent.

Nuevos precios de las gasolinas extra y ecopaís desde este 12 de abril: $3,024/gl; Diésel $ 2,962; súper $4,57

Los altos precios del petróleo pasan factura a los precios en Ecuador@verorivadeneira @Primicias @_MayraPacheco @vanesilva00 @luciavasconez @diegobravoCA @Petroenerga1 https://t.co/9scmwoitwE — Oswaldo Erazo (@oswaldo_erazoa) April 11, 2026

“Los altos precios pasan factura”: advertencia del sector

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), advierte que el contexto internacional ha comenzado a afectar directamente al mercado interno.

“Los altos precios del petróleo pasan factura a los precios en Ecuador. El conflicto geopolítico y los daños a la infraestructura petrolera presionan los precios", dice el experto, quien sugiere que trabajar en soberanía energética es necesario para reducir la dependencia externa.