¿Salud o política? Marcela Aguiñaga publica una emotiva imagen desde el hospital

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Ante la ola de especulaciones que vinculaban su salida con posibles investigaciones de la Fiscalía, Marcela Aguiñaga optó por una respuesta visual: una foto con su esposo hospitalizado.

Marcela Aguiñaga sacudió el panorama político de Ecuador al presentar su renuncia irrevocable a la Prefectura del Guayas. Tras semanas de rumores sobre las razones de su salida, la funcionaria eligió sus redes sociales para enviar un mensaje que muestra el cuidado de su familia como la razón para abandonar la vida pública.

Una fotografía para enfrentar las especulaciones

Ante las teorías que vinculan su salida con investigaciones judiciales, Aguiñaga difundió una imagen a través de su cuenta de Instagram para ratificar su postura. En la fotografía aparece su mano junto a la de su esposo, Mauricio Guim, quien lleva un brazalete de identificación hospitalaria. Con este registro visual, la líder política busca demostrar que su retiro responde a una crisis médica de su pareja y no a un intento de evasión frente a las presiones del Gobierno Central o la Fiscalía General del Estado.

El debate sobre posibles procesos legales

A pesar del mensaje emotivo, sectores de oposición y analistas locales mantienen dudas sobre el momento exacto de la dimisión. Los detractores de su administración, que incluyen a Rafael Correa, señalan que la salida podría ser una maniobra estratégica para enfrentar futuros procesos de fiscalización sin la exposición mediática que conlleva el cargo.

Aunque todavía no existe una notificación de instrucción fiscal que relacione su renuncia con una causa penal específica, el clima de tensión en Guayaquil persiste debido a las auditorías que organismos de control realizaron a su gestión en meses pasados.

Transición de mando en la provincia

La salida de la funcionaria activa de inmediato los mecanismos de sucesión previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Mientras la provincia cambia de mando, el debate en plataformas digitales permanece dividido entre la solidaridad por la situación de salud de Guim y la exigencia de transparencia sobre los motivos políticos de este paso al costado.