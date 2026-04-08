Susana González perfila su candidatura a la Prefectura del Guayas con un video desde el despacho

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

¿Buscará González la Prefectura? La exfuncionaria publicó un clip en las instalaciones provinciales con la frase "Volvemos".

El tablero político se agita a siete meses de los comicios adelantados para el 29 de noviembre, y con la renuncia de Marcela Aguiñaga al cargo y a la reelección.

Su participación previa en las urnas fue para la Asamblea Nacional bajo el movimiento Suma

La exprefecta Susana González insinúa su candidatura para retomar la Prefectura del Guayas mediante la publicación de un clip grabado en el despacho principal de la entidad. El movimiento ocurre a siete meses de las elecciones seccionales adelantadas del 29 de noviembre de 2026 y tras la declinación pública de Marcela Aguiñaga a buscar la reelección.

Un clip que sugiere su regreso

A través de sus redes sociales, González difundió este 8 de abril un video donde aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de la consigna "Volvemos!!! Amén o no amén". Esta publicación marca el primer movimiento de campaña no oficial orientado a la administración provincial, cargo que asumió por sucesión en 2020 tras el deceso de Carlos Luis Morales.

El eventual retorno a la papeleta plantea interrogantes sobre la estructura política que avalará su postulación. Aunque su periodo en la prefectura estuvo auspiciado por el Partido Social Cristiano (PSC), su participación electoral más reciente se ejecutó bajo el movimiento SUMA, organización con la que buscó una curul legislativa de la mano de Jan Topic en los comicios de 2025, aunque este último fue descalificado y reemplazado por un perfil afín.

Fricciones con la administración saliente

La reaparición de González en la órbita provincial se registra a casi un año de las disputas administrativas y públicas por la terminación unilateral del contrato de dragado del río Guayas. En mayo de 2025, la gestión de Aguiñaga canceló la obra —adjudicada durante el periodo de González al consorcio Dragando por Guayas— argumentando incumplimientos técnicos y multas acumuladas que superaron los 2,3 millones de dólares.

Tras la paralización de la obra, González calificó el retiro de la contratista como una "función barata" y defendió los trabajos de mitigación de inundaciones ejecutados en su periodo. En respuesta, Aguiñaga atribuyó la situación a deficiencias de planificación iniciales y cuestionó la capacidad técnica de su antecesora para el manejo integral de la cuenca hídrica.