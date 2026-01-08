Marcela Aguiñaga abrirá licitación internacional del nuevo dragado emergente

Con el respaldo de la CAF, la Prefecta buscará en los próximos días una solución integral a la cuenca del río Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó que el proceso para intervenir el río Guayas entra en una fase decisiva. Tras la terminación unilateral del contrato anterior en mayo de 2025, la funcionaria anunció en entrevista con el medio Cadena Dial que en "los próximos días" arrancará la licitación internacional para un nuevo dragado emergente.

Más que un dragado para el problema

Este paso administrativo se sustenta en una visión técnica que busca corregir los errores pasados, apoyada ahora en paralelo por un crédito no reembolsable de $450.000 dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la mancomunidad por la conservación de la cuenca del Guayas.

Aguiñaga fue tajante al señalar que la extracción mecánica de sedimentos, por sí sola, es insuficiente si no se gestiona la cuenca de forma integral. "El tiempo me dio la razón: que un dragado por sí solo no es la solución", sentenció la Prefecta, aludiendo a la necesidad de controlar la llegada de sedimentos a la cuenca baja, un problema de fondo que este nuevo modelo de gestión pretende atacar.

La licitación internacional buscará aliados estratégicos capaces de ejecutar la obra bajo parámetros que, según lo adelantado por Aguiñaga a este Diario en mayo pasado, podrían incluir el aprovechamiento de la arena extraída como parte de pago, optimizando así los recursos provinciales.

Temas agrícolas

Durante el diálogo, la Prefecta reveló datos del reciente censo agropecuario que confirman una transformación económica en la provincia: el cacao ha desplazado al maíz, posicionándose como el segundo cultivo de mayor importancia en Guayas, solo superado por el arroz.

En cantones como Milagro, el cambio es drástico: el cacao es ahora el cultivo principal, relegando a la histórica caña de azúcar y al banano a segundo y tercer lugar, respectivamente. "No hay cantón en la provincia del Guayas que hoy no tenga producción de cacao" , afirmó Aguiñaga, advirtiendo que este "boom" requiere urgente tecnificación y renovación de plantas viejas para no perder competitividad.

¿Qué obras se confirmaron para Milagro y sus alrededores?

Aprovechando el espacio local, se detalló el cronograma de infraestructura para la zona, ajustado a la realidad presupuestaria:

Vía Mamanica-Simón Bolívar: Esta obra de 5 millones de dólares iniciará en abril de 2026, una vez finalizado el invierno.

Puente Río Chimbo: Financiado por el Banco Mundial, conectará los sectores de Cone y Chobo con una inversión superior al millón de dólares.

Saneamiento: El contrato para el alcantarillado del río Milagro ya tiene contratista y su ejecución está prevista entre abril y mayo de este año

