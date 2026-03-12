Playas: ¿Qué hay detrás de la masacre de este jueves 12 de marzo?

Víctimas habrían sido estudiantes de colegio que celebraban su graduación del colegio

Un nuevo violento ataque armado sacudió la tarde de este jueves 12 de marzo al cantón General Villamil Playas, dejando al menos seis personas fallecidas y cuatro heridas. El hecho ocurrió en las cercanías del malecón de esta localidad costera, una zona turística que en los últimos meses ha sido escenario de un preocupante aumento de hechos violentos.

Aunque hasta el momento las autoridades no han emitido una versión oficial detallada sobre las causas de la masacre se presume un asesinato a jóvenes que celebraban su graduación en una piscina

Víctimas habrían sido estudiantes que celebraban su graduación colegial

Aunque no existe una confirmación oficial por parte de la Policía Nacional , las primeras versiones recabadas entre familiares y testigos señalan que las víctimas del ataque armado ocurrido este jueves en General Villamil Playas serían estudiantes de colegio que se encontraban celebrando su reciente graduación.

Según los relatos recogidos en el lugar, los jóvenes se habían reunido en una vivienda cercana a la avenida Jaime Roldós Aguilera y el Malecón para compartir entre amigos y recordar la ceremonia de graduación realizada el pasado 27 de febrero en una institución educativa del cantón. El encuentro también tenía como propósito conversar sobre sus planes para iniciar estudios universitarios.

De acuerdo con testigos, la reunión se desarrollaba con normalidad alrededor de una piscina cuando varios hombres armados llegaron en motocicletas, forzaron el portón de la casa e ingresaron disparando de forma indiscriminada contra quienes se encontraban dentro del inmueble.

El ataque dejó seis personas fallecidas y cuatro heridas, en un hecho que ha generado conmoción entre familiares y habitantes del cantón. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, allegados de las víctimas insisten en que los jóvenes únicamente se habían reunido para celebrar el cierre de su etapa colegial.

La violencia mantine con miedo a los moradores de Playas

La masacre ocurre en medio de un contexto de creciente violencia en este cantón turístico. Informes preliminares señalan que desde enero hasta la fecha se han registrado alrededor de 60 muertes violentas en General Villamil Playas.

Mientras avanzan las investigaciones, el ataque vuelve a poner en evidencia la compleja situación de seguridad que enfrenta este destino turístico del Guayas, donde la presencia de organizaciones criminales y las disputas por territorio han incrementado el clima de temor entre residentes y visitantes.

Mientras tanto, los moradores del cantón conviven con el miedo de ser víctimas colaterales de esta clase de masacres que se han repetido con frecuencia en Playas.

