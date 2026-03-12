Expreso
río yanuncay
La creciente del río Yanuncay afectó a varias comunidades rurales y barrios de la zona urbana de Cuenca.CLAUDIA PAZAN

Ríos de Cuenca en alerta: cuáles están cerca de desbordarse hoy

Se registraron inundaciones y caída de puentes por la creciente de uno de los ríos de la ciudad

La capital azuaya fue afectada este jueves, 12 de marzo de 2026, por la creciente de los ríos producto de la fuerte lluvia registrada en las últimas 24 horas. Uno de los afluentes causó inundaciones y la caída de puentes.

Según el informe de la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP), la ciudad soportó entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, 12 de marzo, fuertes precipitaciones en las zonas de recarga hídrica que generaron una acumulación de 40 milímetros.

El río mayormente afectado fue el Yanuncay, que llegó a un caudal de 100 metros cúbicos por segundo, lo que provocó grandes destrozos a lo largo de su trayecto, desde la zona más alta en la parroquia San Joaquín.

Un informe preliminar de las autoridades parroquiales detalla que la creciente bajó desde las 09:00, afectando a las comunidades Soldados Chico y Pucán. Una hora más tarde, la gran cantidad de caudal llegó a las comunidades bajas y posteriormente a toda la zona urbana de Cuenca.

El informe puntualiza que al menos 20 viviendas fueron afectadas, cuatro puentes destruidos (tres peatonales y uno vial) y parte de la vía del Biocorredor del Yanuncay fue destruida.  Todo esto únicamente en la parroquia San Joaquín. 

Varios deslizamientos de tierra se han registrado en Azuay en las últimas horas.

Vía Cuenca-Girón-Pasaje cerrada: El Ministerio de Transporte se pronunció

La creciente duró cerca de cuatro horas y afectó a calles, avenidas, viviendas, locales comerciales y puentes que se encuentran situados cerca del afluente en todo su trayecto hasta la zona de El Descanso, salida norte de Cuenca. 

Otros ríos en alerta

El más reciente informe de Etapa EP, actualizado a las 18:00, detalla que el río Yanuncay se mantiene en estado de alerta con un caudal de 65,70 metros cúbicos por segundo.

Los ríos Tomebamba y Tarqui están en prealerta, con caudales de 43,80 y 20,50 metros cúbicos por segundo, respectivamente. El único afluente que retornó a la normalidad es el Machángara, con un caudal de 14,31 metros cúbicos por segundo.

