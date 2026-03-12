Invierno en Cuenca: río Yanuncay provoca daños e inundaciones

Zonas residenciales que se encuentran cercanas al río Yanuncay han sido afectadas por la creciente y desbordamiento.

La fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad de Cuenca entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, 12 de marzo de 2026, ha causado graves estragos en diferentes sectores por la creciente y el desbordamiento de los ríos.

El afluente que mayores daños ha dejado es el Yanuncay, que provocó la caída de los puentes Pucán y Barabón en la zona de la comunidad Soldados, en la parroquia San Joaquín. Mientras que en zonas urbanas se desbordó e ingresó a viviendas y escuelas ubicadas a lo largo de su trayecto.

Creciente del río Yanuncay

En un recorrido realizado por EXPRESO se observó la fuerza de la creciente, que arrastró todo lo que encontró a su paso. Grandes árboles fueron arrancados de raíz en la zona del puente de Medio Ejido, donde el río se desbordó y llenó en pocos minutos la zona de agua.

Los padres de familia de la Unidad Educativa Febres Cordero y de la Unidad Educativa Bilingüe fueron sorprendidos por la creciente que llegó justo a la hora de la salida de los estudiantes. Muchos debieron ser sacabos en brazos por la rápida acumulación que se registró en ambos puntos de la ciudad.

Otros puntos que sufrieron afectaciones son: todo el trayecto de la avenida Primero de Mayo, algunos sectores de la avenida 27 de Febrero y lugares como la Unidad Educativa Febres Cordero, la ciudadela Los Cantones, la Unidad Educativa Bilingüe, Los Tres Puentes, Gapal, las bodegas de Etapa EP y la avenida Fray Vicente Solano, entre otros, que resultaron inundados por el afluente. Las calles aledañas al río se convirtieron en verdaderos cauces de agua.

Además, el paso por la mayoría de puentes sobre el río Yanuncay fue suspendido y el tráfico vehicular desviado hacia calles y avenidas aledañas.

Rigoberto Guerrero, técnico de la Empresa de Agua Potable de Cuenca (Etapa EP), informó que este tipo de crecida no se había visto desde hace más de 20 años y que fue provocada por las lluvias de las últimas horas, que han superado los 40 milímetros de acumulación, alcanzando picos superiores a 100 metros cúbicos por segundo.

El desbordamiento del río Yanuncay se registró a partir del mediodía de este jueves cuando su caudal bajo con fuerza. CLAUDIA PAZAN

Mas secores afectados

Otros sectores también fueron afectados por inundaciones provocadas por la creciente de ríos y quebradas. En San José de Balzay, en el ingreso a la comunidad de San Miguel, familias y comercios resultaron afectados por la creciente de las quebradas San Miguel y Piquicho.

En este punto, habitantes como Adrián Zhañay comentaron que desde la madrugada de este jueves la comunidad ha permanecido activa ante el desbordamiento de las quebradas, cuyo caudal ingresó a viviendas y locales comerciales. El nivel del agua habría alcanzado hasta un metro de altura.

COE Cantonal fue convocado

El informe del Sistema Integrado de Emergencias reportó que además se desbordaron los ríos Tomebamba y Machángara. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca informó que han recibido decenas de llamadas de alerta por el desbordamiento de afluentes y el ingreso de agua a viviendas, instituciones educativas y locales comerciales.

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, informó a través de su cuenta de X que se ha convocado al COE Cantonal para que se instale el viernes 13 de marzo de 2026, debido a los estragos que ha sufrido el cantón por las lluvias torrenciales de las últimas horas.

Froilán Salinas, director zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, detalló que toda la cuenca del río Yanuncay, desde la zona alta montañosa hasta El Descanso, está afectada por la creciente y el desbordamiento de este afluente.

Se informó que de forma preliminar los daños -en la parte urbana de Cuenca- son principalmente en el aspecto vial, pero que la evalución real se tendrá una vez que baje el nivel del río y se pueda llegar a la zona de Soldados, donde se registrán las mayores afectaciones.

