Vía Cuenca-Girón-Pasaje cerrada: El Ministerio de Transporte se pronunció

Los efectos de la época lluviosa han afectado a varias zonas del país, dejando algunas vías inhabilitadas

Varios deslizamientos de tierra se han registrado en Azuay en las últimas horas.

La etapa invernal sigue generando estragos en Ecuador. El Ministerio de Infraestructura y Transporte confirmó, en la tarde de este 11 de marzo de 2026, el cierre de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, por un nuevo deslizamiento de material registrado en el km 50.

Hasta ahora las autoridades no han hecho públicos más detalles de este evento, ni el tiempo que tomará la rehabilitación de la vía. En tanto, señal´ó a la vía Zhud-Cochancay-El Triunfo como alternativa para quienes deseen movilizarse por la zona.

#Azuay | Cerrada la vía Cuenca-Girón-Pasaje, por nuevo deslizamiento de material en el km 50.



El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó horas antes que la vía Cuenca-Girón-Pasaje presenta daños en los kilómetros 49 y 50, donde se perdió un carril de la estructura vial debido a la saturación del terreno. Ante esta situación, la entidad dispuso la prohibición de circulación para vehículos pesados de carga en ese tramo.

Trabajos para recuperar la calzada

Según el comunicado del MIT, en los puntos afectados se ejecutan labores para encauzar el agua que desciende desde un talud saturado, lo que ha comprometido la base de la calzada. El objetivo de estas intervenciones es estabilizar el terreno y recuperar la estructura de la vía.

Deslizamientos en la Cuenca-Molleturo-El Empalme

Las intensas lluvias registradas en las últimas 48 horas en la provincia del Azuay han provocado afectaciones en varias carreteras estatales, generando restricciones de tránsito y complicaciones para los conductores.

Otra carretera con problemas es la Cuenca-Molleturo-El Empalme, donde se registran varios deslizamientos a causa de las lluvias.

Este miércoles 11 de marzo de 2026, el tránsito está parcialmente cerrado en el kilómetro 53, debido a que una gran cantidad de lodo y agua cubre aproximadamente la mitad de la calzada, lo que dificulta la circulación vehicular.

