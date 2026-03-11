La jueza Nubia Vera es llamada a juicio por el Caso Mueble Fino

La magistrada es investigada por el presunto delito de concusión en la investigación iniciada en 2025 por la Fiscalía

La jueza ecuatoriana Nubia Vera fue llamada a juicio dentro del denominado Caso Mueble Fino, tras una decisión de la justicia que acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado. La magistrada es investigada por el presunto delito de concusión, una figura penal que sanciona a funcionarios públicos que exigen beneficios indebidos aprovechando su cargo.

La resolución fue adoptada por un el juez especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado este 11 de marzo de 2026, luego de analizar los elementos presentados por Fiscalía durante la audiencia preparatoria de juicio.

Fiscalía presentó elementos de convicción

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía sustentó su acusación y solicitó que la magistrada sea procesada como presunta autora directa del delito de concusión.

"Sobre los hechos, Fiscalía explicó al juzgador que Nubia Yineth V. C. habría aprovechado de su cargo para exigir beneficios a un usuario que tramitaba en su despacho una demanda de tenencia de su hijo", señaló la institución.

¿Qué es el Caso Mueble Fino?

El Caso Mueble Fino es una investigación iniciada en 2025 por la Fiscalía de Ecuador. El nombre proviene de las supuestas dádivas —principalmente mobiliario de alto valor— que habrían sido solicitadas por la jueza como parte del presunto esquema de beneficios indebidos.

#ATENCIÓN | #CasoMuebleFino: Juez acoge el pedido de #FiscalíaEc y llama a juicio a Nubia V., procesada por el delito de #Concusión. Habría exigido la entrega de muebles y dinero para beneficiar al denunciante en un proceso de tenencia.



Detalles ⬇️https://t.co/HfBXDnbbyM pic.twitter.com/ljstgnNsXg — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 11, 2026

"La procesada también le habría pedido a la víctima que la invite a comer en un restaurante de un hotel, situado en el norte de Quito, para tratar temas relacionados con el juicio de tenencia.

De acuerdo a la versión del denunciante, dicho almuerzo se dio el 6 de febrero de 2024, tuvo el valor de 124 dólares y corrió por su cuenta. Allí, la procesada habría insinuado que estaba interesada en renovar los muebles de su vivienda", señaló la Fiscalía.

Como parte de las diligencias iniciales del proceso, en junio de 2025 agentes fiscales y de la Policía realizaron un allanamiento en la vivienda de Vera en Quito, con el objetivo de recabar evidencias relacionadas con la denuncia presentada.

Una jueza en el centro de controversias políticas



El nombre de Nubia Vera tomó notoriedad pública en 2024 y 2025, cuando emitió fallos relacionados con la entonces vicepresidenta Verónica Abad, en medio de una disputa política con el presidente Daniel Noboa.

Tras esas decisiones judiciales, la jueza denunció presuntas presiones de autoridades del sistema de justicia, lo que generó nuevos conflictos y procesos dentro del ámbito judicial y político.

