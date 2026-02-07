Expreso
Más de 30 personas acudieron a la denominada
Justicia. El caso Pendrive es una investigación que el pasado 23 de diciembre cumplió un año sin avance.
Foto: API

El caso Pendrive: un año de silencio de la Fiscalía General

La entidad no ha esclarecido los hechos denunciados por la jueza Nubia Vera. Los cuestionamientos rodean a Mario Godoy

La Fiscalía General del Estado ha manejado durante un año indicios, denuncias documentadas, testigos y evidencia técnica sobre el denominado caso Pendrive. Sin embargo, la falta de esclarecimiento mantiene abiertas preguntas que agravan la confianza ciudadana en la Función Judicial.

¿La jueza Nubia Vera fue coaccionada o amenazada para que fallara en contra de la exvicepresidenta Verónica Abad? ¿Existieron presiones desde el Consejo de la Judicatura? ¿Participaron en esos hechos su presidente, Mario Godoy; el entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor; y el asesor Jorge Carrillo? ¿Recibió la jueza un borrador de sentencia en un pendrive? ¿Redactó ese fallo el exdirector de Asesoría Jurídica, Roger Tumalli? ¿O se trata de un caso fabricado por la propia Vera?

El juez anticorrupción, Carlos Serrano, habló de las presiones de Henry Gaibor y de cómo le retiraron la protección, tras sentenciar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

"No hay respuestas" de la Judicatura para proteger a jueces, denuncian magistrados

Por ahora, la verdad permanece hundida bajo preguntas. La investigación se abrió tras la denuncia pública de la jueza, quien afirmó que recibió un dispositivo USB con directrices sobre el contenido de una sentencia judicial contra la exvicepresidenta Verónica Abad. Vera expuso el caso ante la Asamblea Nacional y entregó el pendrive a la Fiscalía.

Ese acto quedó registrado. El dispositivo existe e incluso Criminalística ya lo perició, pero los resultados son reservados.

Esta semana, el tema volvió al centro del debate público durante el juicio político contra Godoy. A ese contexto se sumó la difusión de un audio de la exesposa de Tumalli, en el que afirma que su expareja habría elaborado el texto de la sentencia. Tumalli salió de la institución tras una denuncia por presunto acoso sexual.

La falta de esclarecimiento no es un vacío menor. En estándares internacionales, una investigación que se extiende sin resultados, pese a contar con indicios y denuncias documentadas, constituye una falla atribuible al Estado. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia sobre el deber de investigar, el plazo razonable y el derecho a la verdad.

Proceso de juicio político a Mario Godoy y caso Pendrive

Este viernes 6 de febrero de 2026, Washington Andrade, exabogado de Nubia Vera, se refirió a este caso en el marco del proceso de juicio político a Godoy. Afirmó que la sentencia contra Verónica Abad se creó el 3 de diciembre de 2024, es decir, 20 días antes de la audiencia en la que la jueza Vera emitió su sentencia oral y expuso las presuntas coacciones.

El juez anticorrupción Carlos Serrano compareció ante la Comisión de Fiscalización el 6 de febrero de 2026.

Serrano habló y retrató el alcance del narco en la Judicatura presidida por Godoy

Según Andrade, la jueza le envió por correo electrónico el borrador de la sentencia que supuestamente recibió, con el fin de que la ayudara a resguardarlo. Él aseguró que materializó ese archivo y lo certificó ante una notaría de Quito. Añadió que esa información ya consta en la Fiscalía, sin que hasta ahora se hayan adoptado acciones.

“La Fiscalía tiene el pendrive que entregó la jueza Nubia Vera, tiene la computadora donde se descargó el archivo y cuenta con el documento sobre el cual ya se practicaron pericias. El doctor Mario Godoy lo sabe y el doctor Stalin Raza también, porque el 24 de abril estuvo conmigo en una diligencia privada en la que nos entregaron los resultados. Ahí conocimos el origen del archivo y el estudio jurídico del que proviene. Ahí sabemos quién creó ese documento”.

Sobre este caso, lo que ha dicho Godoy es que Vera se deshizo de su denuncia y afirmó que fue manipulada por Andrade.

  • Acuerdo. El 30 de junio de 2024, Vera, con su abogado José Moreno, concilió con Mario Godoy en una causa por calumnia en su contra.

Mueble Fino,un caso que sí avanza

La jueza Nubia Vera durante el allanamiento de hoy.
La jueza Nubia Vera durante el allanamiento de hoy.@FiscaliaEcuador

Después de la denuncia, la jueza Nubia Vera enfrenta un proceso penal por presunta concusión en el caso denominado Mueble Fino. A diferencia del caso Pendrive, esta causa avanzó con rapidez. Sin embargo, la audiencia preparatoria de juicio se ha postergado en cuatro ocasiones.

Un hecho adicional llama la atención. El proceso contra Vera se ha mantenido como invisible en el Sistema de Trámite Judicial (Satje). Además, la Fiscalía allanó a la jueza y difundió en su cuenta de X una fotografía de ella en pijama. En contraste, en el caso Pendrive no se ha hecho público ningún allanamiento.

