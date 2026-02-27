Expreso
  Quito

Cholanes Quito
Los cholanes florecen hasta el mes de marzo.Foto: cortesía

Florecimiento de cholanes, un espectáculo natural que no te puedes perder en Quito

El Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem ofrece su propia versión del espectáculo

Cada año, el florecimiento de los guayacanes en Zapotillo convierte amplias zonas del sur del país en un espectáculo natural que atrae a viajeros de todo el mundo. 

Entre finales de diciembre y los primeros días de enero, los valles se tiñen de amarillo intenso, en un fenómeno que dura apenas unos días y cubre millones de hectáreas en los Andes del sur.

Pero para quienes viven en Quito, no es necesario recorrer cientos de kilómetros para disfrutar de un paisaje similar.

Durante los primeros meses del año (hasta marzo), el Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem ofrece su propia versión del espectáculo: el florecimiento de los cholanes

Sus flores amarillas, cargadas de néctar, transforman el bosque seco en un escenario vibrante, ideal para caminatas, fotografía y contacto con la naturaleza.

Ubicado a 28 kilómetros al norte de Quito, en el cantón Pedro Moncayo, parroquia Malchinguí, el bosque se encuentra en la subcuenca del río Guayllabamba, en la vía hacia Puéllaro y San José de Minas, puerta de entrada a la conocida Ruta Escondida. El trayecto desde la capital toma en promedio 45 minutos en vehículo.

Más actividades en el Bosque Protector Jerusalem

Los cholanes crecen en climas secos y, en temporada de floración, no solo atraen miradas humanas. Colibríes, abejas y mariposas revolotean entre las flores, mientras que el bosque se convierte en punto privilegiado para el avistamiento de aves, desde pequeños y coloridos colibríes hasta búhos que habitan la zona.

Además del espectáculo natural, el lugar ofrece senderos para caminatas, áreas para camping, canchas deportivas e incluso piscina, lo que lo convierte en una opción cercana para una escapada de fin de semana.

