ATM amplía plazo de revisión vehicular para dígito 1: ¿hasta cuándo?

Durante febrero se registraron inconvenientes por la suspensión temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

Los vehículos con placas terminadas en dígito 1 contarán con un plazo ampliado para cumplir con la revisión técnica vehicular, sin sanción por calendarización.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció este viernes 27 de febrero que extenderá el plazo para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) de los automotores cuyo dígito de placa termina en 1, luego de los inconvenientes registrados en febrero por la suspensión del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La medida regirá hasta el 14 de marzo y, durante ese período, no se aplicarán multas por calendarización.

El problema se originó tras la interrupción del sistema de la ANT, lo que impidió que decenas de conductores completaran el trámite dentro del mes que les correspondía. Ante esta situación, la ATM resolvió ampliar el plazo para los vehículos particulares con dígito 1 y para las unidades de transporte escolar con dígitos 1 y 2 que no alcanzaron a realizar la revisión.

Según la entidad, quienes se encuentren en ese grupo podrán acudir a los centros de revisión hasta la nueva fecha límite sin recibir sanción económica. La decisión busca evitar que los usuarios asuman multas por un inconveniente que no estuvo bajo su control.

Revisión vehicular en Guayaquil seguirá en marzo con placas que terminen en 2

A la par, durante marzo continuará el calendario regular de matriculación para los vehículos particulares cuyo dígito termina en 2. Es decir, mientras se atiende el rezago de febrero, también se mantendrá la programación prevista para este mes.

Además, la ATM indicó que los conductores que deseen realizar el prechequeo gratuito de sus vehículos podrán hacerlo durante los primeros 20 días de marzo.

Este servicio permite verificar el estado del automotor antes de la revisión formal, con el fin de reducir el riesgo de no aprobar la RTV en el primer intento.

