Robo de cables en Guayaquil obliga a cambiar el sistema eléctrico

El Municipio asegura que reemplaza cobre por aluminio y cambia el tendido eléctrico para reducir el robo de cables

Guayaquil convive con una problemática que no da tregua: el robo de cableado que deja sin servicios básicos a cientos de familias y genera pérdidas económicas constantes. Ante este escenario, el Municipio implementa un diseño eléctrico antihurto para reducir los puntos vulnerables en la ciudad.

El robo no solo afecta al alumbrado público. También impacta líneas telefónicas y redes de comunicación, dejando sectores completos sin tono y generando molestias que pueden extenderse por días.

¿Cuánto ha perdido Guayaquil por el robo de cables?

Según un comunicado emitido este jueves 26 de febrero, desde 2024 la administración municipal ha destinado 475 mil dólares para reponer materiales sustraídos.

La Dirección de Obras Públicas explicó que se han adoptado “medidas específicas para dificultar la sustracción de componentes eléctricos”, con el objetivo de proteger la inversión pública y garantizar la continuidad del servicio.

¿En qué consiste el diseño eléctrico antihurto del Municipio?

Uno de los cambios principales es la implementación de cableado aéreo en reemplazo del tendido soterrado bajo aceras, modalidad que solía ser blanco frecuente de delincuentes.

Cuando las condiciones técnicas obligan a mantener instalaciones subterráneas, se utiliza un conductor especial de aluminio tipo TTU (aislante grueso). Este material, a diferencia del cobre, tiene bajo valor comercial en el mercado informal de reciclaje, lo que reduce su atractivo para el robo.

Además, las cajas de conexión y derivación eléctrica ahora se colocan en zonas de difícil acceso, aseguró la entidad.

“Se requiere tener herramientas especializadas, escaleras telescópicas o carros canasta; es decir, hacemos mucho más complejo el hurto de materiales eléctricos”, explicó Xavier Zambrano, coordinador de Obras Eléctricas.

El robo de cables es una problemática en Guayaquil. Archivo

El esquema se aplica, a juicio del Municipio, progresivamente en luminarias que son competencia municipal, como postes metálicos y zonas regeneradas.

Las autoridades sostienen que el objetivo es fortalecer la seguridad del sistema eléctrico y reducir los costos que genera el vandalismo urbano, un problema recurrente que impacta directamente en el presupuesto público.

Sin embargo, la efectividad del diseño dependerá también de los controles y de la fiscalización del mercado informal donde se comercializan estos materiales.

