¿Qué documentos son necesarios para presentar la solicitud de devolución del IVA?

Adultos mayores y personas con discapacidad pueden acceder a este beneficio. Las facturas deben ser emitidas a su nombre

Los adultos mayores desde los 65 años pueden solicitar la devolución del IVA sobre sus compras de bienes y servicios de primera necesidad.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un beneficio tributario vigente en Ecuador dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad. Este mecanismo, como ha venido publicando EXPRESO, permite recuperar el IVA pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad, siempre que los comprobantes estén emitidos a nombre del beneficiario. El beneficio es personal y no aplica para consumos relacionados con actividades comerciales.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), tienen derecho a la devolución las personas adultas mayores, ecuatorianas o extranjeras residentes en Ecuador, que hayan cumplido 65 años al momento de realizar la compra. También pueden acceder las personas con discapacidad igual o superior al 30%, certificada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), y el porcentaje de devolución será proporcional al grado de discapacidad. Este beneficio cubre alimentos, medicamentos, vestimenta, salud, educación, servicios básicos y transporte, pero no compras suntuarias ni vinculadas a negocios.

El monto máximo de devolución se calcula como la suma de dos salarios básicos unificados multiplicada por la tarifa de IVA vigente en el período en que se efectuó la compra. Para 2026, con un salario básico de $482, el límite mensual alcanza los $144,60.

El trámite puede realizarse en línea para facturas electrónicas o de forma presencial para facturas físicas en las agencias del SRI a nivel nacional. Cortesía

Documentos necesarios para hacer el trámite

Para solicitar la devolución del IVA, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:

Cédula de identidad vigente.

Comprobantes de venta (electrónicos o físicos) emitidos a nombre del titular.

Cuenta bancaria activa para recibir la devolución.

Registro en el portal del SRI, con los comprobantes organizados para agilizar la validación.

Es indispensable contar con la cédula de identidad vigente, comprobantes de venta electrónicos o físicos emitidos a nombre del titular, una cuenta bancaria activa para recibir la transferencia y el registro en el portal del SRI. Mantener los comprobantes organizados agiliza la validación del proceso y evita retrasos.

El trámite se puede realizar de manera en línea o presencial, dependiendo de si los comprobantes son electrónicos o físicos. En el caso de facturas electrónicas, el beneficiario debe ingresar a SRI en línea con su usuario y contraseña, seleccionar “Devoluciones (TAX Refund)” y luego “Devolución de IVA – Adultos mayores”. Después, debe dar clic en “Iniciar proceso de devolución”, validar los datos de su cuenta bancaria y confirmar el envío de la solicitud. Para personas con discapacidad, el procedimiento es similar y el sistema valida automáticamente el porcentaje registrado antes de permitir el envío de la solicitud.

Si los comprobantes fueron emitidos de manera física, la solicitud debe realizarse de manera presencial en cualquier agencia del SRI a nivel nacional, presentando la cédula de identidad y los comprobantes correspondientes.

Es posible presentar la solicitud por cada período mensual concluido o acumular varios meses en una misma solicitud. Además, se pueden enviar varias solicitudes por un mismo mes siempre que se trate de nuevos comprobantes no presentados anteriormente y exista saldo disponible para la devolución. Una vez ingresada la solicitud, el SRI asigna un número de trámite y verifica los requisitos, solicitando información adicional si fuese necesario. La respuesta se emite dentro de un plazo de 60 días hábiles, priorizando la notificación electrónica en el buzón del contribuyente en SRI en línea.

A tomar en cuenta



Puede solicitar la devolución por cada mes concluido o acumular varios meses en una misma solicitud.

Se permiten varias solicitudes por el mismo mes si se trata de nuevos comprobantes no presentados anteriormente y hay saldo disponible.

El SRI asigna un número de trámite y puede solicitar información adicional si hace falta.

La respuesta se entrega en un plazo de 60 días hábiles, priorizando la notificación electrónica en el buzón del contribuyente en SRI en línea.

