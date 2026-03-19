Detienen a ciudadano en La Clementina: hallan armas y gas durante operación militar

Un ciudadano fue aprehendido durante una operación militar ejecutada en la Hacienda La Clementina

Un ciudadano fue aprehendido durante una operación militar ejecutada en la Hacienda La Clementina.

Un ciudadano fue aprehendido durante una operación militar ejecutada en la Hacienda La Clementina, ubicada en el sector Los Beldacos, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. En el procedimiento se incautaron armas, municiones, combustible y otros materiales.

(Te puede interesar: La historia de la hacienda La Clementina: de cultivo próspero a crisis de seguridad)

La intervención fue realizada por unidades de la Primera División de Ejército, a través de la Brigada de Caballería Blindada y personal del RECON, como parte de operativos desplegados en la zona. Durante el registro del inmueble, los uniformados encontraron dos carabinas Mossberg, cartuchos para ese tipo de arma, 101 cilindros de gas, 15 galones de gasolina y réplicas de armas de fuego.

El detenido fue identificado como Ramón De la Cruz Vélez quien fue aprehendido por presunta posesión de armas de fuego sin los permisos correspondientes. El ciudadano quedó a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de las diligencias legales.

Las autoridades no informaron si el material decomisado estaría vinculado a alguna estructura delictiva Cortesía

Existe un problema de seguridad asociada al grupo Los Choneros

Las autoridades no informaron si el material decomisado estaría vinculado a alguna estructura delictiva ni si existen otros sospechosos relacionados con el caso. Tampoco se precisó el destino que tendrían los cilindros de gas y el combustible incautado.

(Te invitamos a leer: Zonas rurales de Los Ríos permanecen anegadas o se han vuelto a inundar)

En La Clementina se hacía explotación de material pétreo Leer más

Este operativo se enmarca en las acciones de control que se desarrollan en distintos puntos de la provincia de Los Ríos, una de las zonas donde las fuerzas del orden han intensificado su presencia ante el incremento de hechos violentos y actividades ilícitas.

El proceso de enajenación de la hacienda La Clementina, considerada uno de los complejos agrícolas más extensos del Ecuador, se encuentra paralizado por problemas de seguridad asociados a la presencia de un grupo ligado a Los Choneros, identificado como Choneros AK47, de acuerdo con informes y documentos divulgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ