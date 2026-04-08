Vía Nayón–Cumbayá: retrasos por falta de asfalto afectan movilidad en Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La vía Nayón–Cumbayá sigue inconclusa tras 7 meses; el polvo y los baches afectan a conductores diariamente.

Prefectura atribuye retraso en Nayón–Cumbayá a problemas de Petroecuador en entrega de asfalto.

La vía que conecta a Nayón con Cumbayá, en Quito, acumula cerca de siete meses en mantenimiento sin una conclusión clara.

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El polvo constante, los tramos irregulares y el deterioro de la calzada han provocado molestias entre los usuarios que transitan diariamente por esta importante conexión vial.

Conductores denuncian que las condiciones actuales representan un peligro. Galo Venegas expresó su preocupación: “Seguimos con problemas en la vía que une Nayón y Cumbayá. Los trabajos están abandonados, lo que ocasiona un riesgo para quienes utilizamos a diario esta carretera. ¿Quién responde por este tema?”.

A esta inconformidad se suma Juan Carlos Machuca, quien cuestionó el exceso de polvo y el estado general de la vía, señalando que la situación afecta tanto a vehículos como a la seguridad de los conductores.

Avance parcial y problemas con el suministro de asfalto

Según información proporcionada por la Prefectura de Pichincha al medio Expreso, la obra tiene una extensión total de 1,4 kilómetros y contempla dos frentes de trabajo.

En el primer tramo, de 600 metros, ya se realizaron intervenciones iniciales. Sin embargo, el asfaltado se ha visto paralizado durante ocho semanas debido a la falta de suministro de asfalto. Este insumo depende de la Refinería de Esmeraldas, operada por Petroecuador, que actualmente enfrenta problemas internos que han limitado la entrega del material.

Pese a esta situación, se logró un avance parcial utilizando remanentes de asfalto disponibles en el stock del contratista.

Por otro lado, aún quedan 800 metros sin intervención, lo que evidencia el retraso general del proyecto.

Cronograma incierto y factor externo clave

La Prefectura informó que el avance global de la obra alcanza aproximadamente el 40%. Para su finalización, se estima un plazo de cuatro meses adicionales, contados desde que se normalice la entrega de asfalto.

No obstante, recalcaron que este retraso responde a un factor externo, ya que la Refinería de Esmeraldas es la única proveedora de asfalto a nivel nacional, tanto para proyectos públicos como privados.