¿Te puedes jubilar a los 60 en Ecuador? Esto exige el IESS en 2026

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Requisito de edad y aportes: Para jubilarse a los 60 años en 2026, el IESS exige un mínimo de 30 años de aportaciones (360 meses). Sin este tiempo de servicio, no es posible el retiro.



Mitos sobre el cálculo: Es falso que jubilarse a los 60 años reduzca el monto de la pensión. El valor se define por una fórmula estándar basada en el salario y los años aportados.



Gestión administrativa: El acceso a la pensión requiere no tener deudas con el IESS, poseer una cuenta bancaria personal activa y mantener los datos de afiliado siempre actualizados.

La jubilación en Ecuador sigue siendo una de las decisiones financieras más relevantes para los trabajadores. En 2026, el acceso a la pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mantiene reglas claras, aunque persisten dudas y mitos, especialmente sobre si es posible retirarse a los 60 años y si conviene hacerlo en ese momento.

Acceso a la jubilación desde los 60 años

El esquema vigente permite la jubilación ordinaria a partir de los 60 años, siempre que el afiliado cumpla con al menos 360 aportaciones, es decir, 30 años de contribuciones efectivas.

El abogado especialista en seguridad social, José Subía, explica que este es el punto de partida del sistema:

“La jubilación en forma general normalmente arranca a partir de los 60 años y mínimo 30 años de aportaciones”

A partir de este umbral, el sistema contempla otros rangos que flexibilizan el acceso según la edad y los años aportados. Por ejemplo, quienes alcanzan 40 años de aportaciones pueden jubilarse sin límite de edad. También se mantienen escalas como 65 años con 15 años de aportes o 70 años con 10 años.

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Condiciones administrativas obligatorias

El cumplimiento de la edad y los aportes no son suficientes por sí solos. El proceso de jubilación exige que el afiliado tenga su información actualizada en el sistema del IESS y cumpla con condiciones administrativas específicas.

Entre ellas se encuentran la necesidad de registrar una cuenta bancaria activa y personal (no compartida), no mantener obligaciones vencidas con el IESS —como préstamos en mora— y, en caso de empleadores, no registrar mora patronal.

Estos elementos forman parte del control previo que realiza la entidad antes de aprobar el acceso a la pensión.

El cálculo de la pensión y los mitos más comunes

Uno de los errores más extendidos es la creencia de que jubilarse a los 60 años implica una reducción automática en el monto de la pensión. Sin embargo, el cálculo responde a una fórmula basada en el promedio salarial y el número de aportaciones acumuladas.

“Eso es mentira. De que si yo me jubilo a los 60, pierdo en la jubilación y me pagan menos… El cálculo matemático es estándar”, indica el experto.

El valor final se determina a partir de esos factores, aunque está sujeto a límites establecidos por el propio sistema, como pensiones mínimas y máximas. Esto significa que, incluso si el cálculo individual arroja una cifra mayor, el monto puede ajustarse a los topes definidos por el IESS.

El IESS define la edad y aportes para acceder a la pensión.Foto: Gemini (creada con IA)

Planificación y decisión de retiro

La decisión de jubilarse o continuar aportando depende de la situación particular de cada afiliado. La edad, el historial de aportaciones y el nivel de ingresos son variables determinantes en el resultado final de la pensión.

En algunos casos, especialmente en personas que ya superan los 60 años y cuentan con un número relevante de aportes, el impacto de seguir cotizando puede ser limitado. En cambio, para afiliados más jóvenes, la continuidad en las aportaciones resulta clave para consolidar el derecho a una pensión más favorable.

“Se tienen que planificar cuándo se va a jubilar, dependiendo de la cantidad de aportaciones que tenga”, concluyó el abogado especialista en seguridad social.