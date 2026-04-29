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Transporte público

Quito ajusta operación del Trolebús y Ecovía por feriado del 1 de mayo: horarios y cambios clave

En la capital se ajustan los horarios del Trolebús y Ecovía por el feriado del 1 de mayo, con operación especial ante las marchas

Operación especial del Trolebús y Ecovía en Quito durante el feriado por el Día del Trabajo.

Operación especial del Trolebús y Ecovía en Quito durante el feriado por el Día del Trabajo.EXPRESO.

IVONNE MANTILLA
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IVONNE MANTILLA

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La ciudad de Quito se alista para conmemorar el Día del Trabajo con un feriado extendido que irá del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo. Ante el incremento de la movilidad y las actividades previstas, la Empresa de Pasajeros ha anunciado un plan operativo especial para garantizar el servicio de transporte público en los sistemas Trolebús y Ecovía.

Horarios del transporte durante el feriado

Durante estos cuatro días, los horarios variarán según la fecha:

Jueves 30 de abril y sábado 2 de mayo

Trolebús y Ecovía: 06h00 a 21h00Alimentadores: 06h00 a 21h30

Viernes 1 de mayo y domingo 3 de mayo

Trolebús y Ecovía: 06h00 a 20h00

Alimentadores: 06h00 a 20h30

Número de unidades en operación

Para cubrir la demanda, se desplegará el siguiente número de unidades:

  • Jueves y sábado: 142 unidades (51 Trolebús y 91 Ecovía)
  • Viernes y domingo: 103 unidades (40 Trolebús y 63 Ecovía)

Cambios por marchas del 1 de mayo

El viernes 1 de mayo se prevé una jornada de movilizaciones sociales que podría afectar el tránsito, especialmente en el centro y norte de la ciudad. Por ello, la Empresa de Pasajeros implementará una operación especial entre las 08h00 y 14h00.

Estas medidas incluyen:

  • Giros de retorno en puntos estratégicos
  • Suspensión temporal de paradas
  • Ajustes en los circuitos del Trolebús

El objetivo es mantener la continuidad parcial del servicio y reducir el impacto en los usuarios.

Operación especial del Trolebús

Sentido sur – norte

Si hay cierres en El Ejido o Santo Domingo:

  • Circuito C4: suspendido temporalmente
  • Circuito C6: operará con normalidad (Quitumbe – El Recreo)
  • Circuito C1: llegará hasta La Recoleta y retornará al sur

Sentido norte – sur

  • Si hay restricciones en la av. Patria o 10 de Agosto:
  • Circuito C1: operará desde El Labrador hasta Santa Clara

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