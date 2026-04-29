Quito ajusta operación del Trolebús y Ecovía por feriado del 1 de mayo: horarios y cambios clave

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

La ciudad de Quito se alista para conmemorar el Día del Trabajo con un feriado extendido que irá del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo. Ante el incremento de la movilidad y las actividades previstas, la Empresa de Pasajeros ha anunciado un plan operativo especial para garantizar el servicio de transporte público en los sistemas Trolebús y Ecovía.

Horarios del transporte durante el feriado

Durante estos cuatro días, los horarios variarán según la fecha:

Jueves 30 de abril y sábado 2 de mayo

Trolebús y Ecovía: 06h00 a 21h00Alimentadores: 06h00 a 21h30

Viernes 1 de mayo y domingo 3 de mayo

Trolebús y Ecovía: 06h00 a 20h00

Alimentadores: 06h00 a 20h30

Número de unidades en operación

Para cubrir la demanda, se desplegará el siguiente número de unidades:

Jueves y sábado: 142 unidades (51 Trolebús y 91 Ecovía)

Viernes y domingo: 103 unidades (40 Trolebús y 63 Ecovía)

Cambios por marchas del 1 de mayo

El viernes 1 de mayo se prevé una jornada de movilizaciones sociales que podría afectar el tránsito, especialmente en el centro y norte de la ciudad. Por ello, la Empresa de Pasajeros implementará una operación especial entre las 08h00 y 14h00.

Estas medidas incluyen:

Giros de retorno en puntos estratégicos

Suspensión temporal de paradas

Ajustes en los circuitos del Trolebús

El objetivo es mantener la continuidad parcial del servicio y reducir el impacto en los usuarios.

Operación especial del Trolebús

Sentido sur – norte

Si hay cierres en El Ejido o Santo Domingo:

Circuito C4: suspendido temporalmente

Circuito C6: operará con normalidad (Quitumbe – El Recreo)

Circuito C1: llegará hasta La Recoleta y retornará al sur

Sentido norte – sur