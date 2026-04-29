Transporte público
Quito ajusta operación del Trolebús y Ecovía por feriado del 1 de mayo: horarios y cambios clave
En la capital se ajustan los horarios del Trolebús y Ecovía por el feriado del 1 de mayo, con operación especial ante las marchas
La ciudad de Quito se alista para conmemorar el Día del Trabajo con un feriado extendido que irá del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo. Ante el incremento de la movilidad y las actividades previstas, la Empresa de Pasajeros ha anunciado un plan operativo especial para garantizar el servicio de transporte público en los sistemas Trolebús y Ecovía.
Horarios del transporte durante el feriado
Durante estos cuatro días, los horarios variarán según la fecha:
Jueves 30 de abril y sábado 2 de mayo
Trolebús y Ecovía: 06h00 a 21h00Alimentadores: 06h00 a 21h30
Viernes 1 de mayo y domingo 3 de mayo
Trolebús y Ecovía: 06h00 a 20h00
Alimentadores: 06h00 a 20h30
Número de unidades en operación
Para cubrir la demanda, se desplegará el siguiente número de unidades:
- Jueves y sábado: 142 unidades (51 Trolebús y 91 Ecovía)
- Viernes y domingo: 103 unidades (40 Trolebús y 63 Ecovía)
Guayaquil
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Cambios por marchas del 1 de mayo
El viernes 1 de mayo se prevé una jornada de movilizaciones sociales que podría afectar el tránsito, especialmente en el centro y norte de la ciudad. Por ello, la Empresa de Pasajeros implementará una operación especial entre las 08h00 y 14h00.
Estas medidas incluyen:
- Giros de retorno en puntos estratégicos
- Suspensión temporal de paradas
- Ajustes en los circuitos del Trolebús
El objetivo es mantener la continuidad parcial del servicio y reducir el impacto en los usuarios.
Operación especial del Trolebús
Sentido sur – norte
Si hay cierres en El Ejido o Santo Domingo:
- Circuito C4: suspendido temporalmente
- Circuito C6: operará con normalidad (Quitumbe – El Recreo)
- Circuito C1: llegará hasta La Recoleta y retornará al sur
Sentido norte – sur
- Si hay restricciones en la av. Patria o 10 de Agosto:
- Circuito C1: operará desde El Labrador hasta Santa Clara