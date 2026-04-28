Feriados 2026: ¿Cuáles son los descansos nacionales y locales en Ecuador en mayo?

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Mayo de 2026 traerá dos feriados nacionales obligatorios en Ecuador: el Día del Trabajo, que se extenderá desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo, y la conmemoración de la Batalla de Pichincha, trasladada al lunes 25 de mayo. Además, habrá celebraciones locales en Puyo, Babahoyo y Macas, que suman más días de descanso en distintas provincias.

Primer feriado: Día del Trabajo con puente extendido

El 1 de mayo es feriado nacional en Ecuador todos los años. En 2026, el Gobierno emitió un decreto ejecutivo que declaró también el jueves 30 de abril como día no laborable. La medida aplica de forma obligatoria para el sector público y privado, y no se recupera.

El resultado es un bloque de cuatro días consecutivos de descanso: jueves 30 de abril, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo. Este puente convierte al Día del Trabajo en uno de los más largos del primer semestre. Según la normativa laboral, quienes trabajen en esos días tienen derecho al pago con recargo establecido por la ley.

Segundo feriado: Batalla de Pichincha

El segundo descanso nacional de mayo corresponde a la conmemoración de la Batalla de Pichincha, librada el 24 de mayo de 1822. Este año la fecha cae domingo, lo que activa la norma de traslado: el feriado se pasa al lunes inmediato, en este caso al 25 de mayo.

De esta manera, los ecuatorianos disfrutarán de un puente de tres días: sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo. Aunque más corto que el primero, este feriado mantiene su carácter obligatorio y aplica para todos los trabajadores del país, tanto en el sector público como privado.

Otros feriados locales en mayo

Además de los feriados nacionales, mayo de 2026 incluye celebraciones locales en distintos cantones:

Martes 12 de mayo: Fundación de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Miércoles 27 de mayo: Fundación de Babahoyo, en Los Ríos.

Viernes 29 de mayo: Cantonización de Macas, en Morona.

Estos feriados son de carácter cantonal y aplican únicamente en las jurisdicciones correspondientes, pero representan oportunidades de descanso y celebración para las comunidades locales.

Fechas conmemorativas no feriadas

Mayo también incluye efemérides reconocidas, como el Día de la Madre, que se celebra el segundo domingo del mes. Sin embargo, esta fecha no constituye un feriado nacional ni obligatorio, por lo que no implica suspensión de actividades laborales.