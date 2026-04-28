Más de 5.134 agentes en carreteras en un feriado marcado por accidentes recientes

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves En menos de 24 horas se registraron dos siniestros graves en la vía a la Costa: un accidente múltiple con seis heridos y otro que dejó una niña de 5 años fallecida.



Se desplegaron 5.134 agentes y 433 unidades vehiculares a nivel nacional para el operativo del feriado del 1 de mayo.



Se estima que entre 70.000 y 75.000 vehículos se movilicen hacia la Costa durante el feriado, superando las cifras del año anterior.

Más de 5.134 agentes en las carreteras del país en un feriado marcado por accidentes recientes. Ese es el escenario con el que arranca el operativo por el feriado del 1 de mayo, en medio de una preocupación ciudadana por la seguidilla de siniestros registrados en los últimos días, especialmente en la vía a la costa.

La alerta no es aislada. En menos de 24 horas, esta ruta volvió a ser escenario de hechos que encendieron las alarmas. Este martes 28 de abril, un accidente múltiple en el kilómetro 19,5 dejó seis heridos tras la colisión en cadena de cuatro vehículos pesados, generando además un colapso vehicular por varias horas.

Un día antes, el lunes 27 de abril, la misma vía fue escenario de una tragedia mayor: una niña de 5 años perdió la vida en un siniestro en el kilómetro 40, cuando un camión perdió el control y terminó impactando en una zona comercial. El hecho generó conmoción y reavivó las críticas por la seguridad en esta carretera.

Largas filas de vehículos se registraron en la vía a la costa tras el accidente múltiple de este martes 28 de abril.Christian Vinueza

A estos eventos se suman otros siniestros recientes en el mismo corredor vial, incluido un choque entre un bus y un tanquero que dejó víctimas mortales y heridos en días previos, consolidando una racha de accidentes que ha puesto bajo presión a conductores y residentes.

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En ese contexto, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) activó su operativo por el feriado con el despliegue de más de 5.134 agentes y 433 unidades vehiculares a nivel nacional. El objetivo, dijo esta tarde, es reforzar la vigilancia en los principales ejes viales y acompañar el alto flujo de movilidad previsto.

La ciudadanía, sin embargo, llega a este feriado con una exigencia: que los controles en carretera sean realmente efectivos y no solo presenciales, ante una percepción creciente de inseguridad vial.

Jorge Quintero, director ejecutivo de la CTE, indicó que la planificación se basó en feriados anteriores y que el enfoque será preventivo, con la intención de mantener la fluidez del tránsito sin descuidar la seguridad.

También reiteró que el objetivo central es reducir la siniestralidad en las vías del país y proteger la vida de los usuarios.

Refuerzo en Guayas y rutas críticas

En la provincia del Guayas se desplegarán 2.933 agentes, además de unidades motorizadas en la red vial estatal. En la vía a la costa, uno de los puntos más conflictivos por su historial reciente, habrá personal ubicado cada 10 kilómetros para atención de emergencias.

El comandante del Cuerpo Vigilante, Raúl Flores, explicó que también hay cobertura en rutas hacia Daule, Playas, El Oro y Santo Domingo, con apoyo de equipos de educación vial.

El accidente se registró en el kilómetro 40 de la vía a la costa.Cortesía del ECU911

Alta movilidad y controles adicionales

Para este feriado se estima la salida de entre 70.000 y 75.000 vehículos hacia la Costa, lo que incrementa la presión sobre las carreteras.

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La CTE aseguró que ha coordinado con concesionarias la disponibilidad de grúas y ambulancias, mientras que se instalaron controles de alcoholemia en puntos estratégicos para prevenir riesgos adicionales.