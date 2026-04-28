Niña muere atropellada en Vía a la Costa en Guayaquil, el conductor intentó huir

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La noche del lunes 27 de abril, un accidente de tránsito en la Vía a la Costa, a la altura del peaje de Chongón, dejó como saldo la muerte de una niña de seis años. Según testigos, la menor se encontraba sentada en una silla junto al puesto de comida de su madre cuando un vehículo pesado, tipo plataforma, se desvió y la atropelló.

El impacto fue fatal y generó escenas de desesperación. La madre, en medio del dolor, se subió a un vehículo y persiguió al conductor, quien no se detuvo tras el atropello. De acuerdo con un reporte de Ecuavisa, el hombre fue finalmente detenido en el sector de Progreso, donde las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Madre persiguió al responsable

El intento de fuga del conductor generó indignación entre los testigos y vecinos del sector. La madre de la niña decidió seguir al vehículo pesado hasta lograr que fuera interceptado. La Policía confirmó que el hombre quedó bajo custodia para determinar las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades.

La Vía a la Costa es una de las arterias más transitadas de Guayaquil. En el tramo cercano al peaje de Chongón se concentran puestos de comida y estacionamiento de vehículos pesados, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Alta siniestralidad en las carreteras del país

El caso de la niña se suma a una serie de tragedias recientes en las vías ecuatorianas. El 23 de abril, el ECU 911 reportó ocho siniestros en pocas horas, con seis fallecidos. Ese mismo día, en el sector El Cristal de la Vía a la Costa, un choque entre un bus y un tanquero dejó tres muertos y más de 20 heridos.

El Observatorio de Movilidad de Guayaquil registró entre enero y marzo de 2026 un total de 24 siniestros en la Vía a la Costa, con 23 heridos y un fallecido. Aunque los datos de abril aún no se consolidan oficialmente, se estima que ya se han producido al menos cinco muertes adicionales en este corredor vial.