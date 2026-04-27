Tres siniestros de tránsito ocurrieron en Guayllabamba en menos de 10 minutos

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

En solo tres días, en la parroquia de Guayllabamba, ubicada al este del Distrito Metropolitano de Quito, se han registrado al menos cuatro siniestros de tránsito. Tres de ellos ocurrieron este 27 de abril, en menos de diez minutos.

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Las tres emergencias viales consecutivas se registraron en distintos puntos de la vía Panamericana Norte, según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El primer siniestro ocurrió cerca del desvío al aeropuerto Mariscal Sucre, a las 07:49, donde un vehículo se volcó y dejó dos personas heridas.

Minutos después, a las 07:59, un motociclista se volcó antes de llegar al puente de Guayllabamba, en sentido sur-norte. De acuerdo con el ECU 911, dos personas presentaron heridas leves, quienes fueron atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos Quito.

Poco después, a las 08:08, otro siniestro involucró a dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado a unos cuatro kilómetros del redondel de la parroquia. En este último caso, una persona fue atendida en el sitio.

Equipos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y ambulancias de apoyo se desplegaron para atender las emergencias, mientras el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante varias horas.

Dos fallecidos en la misma zona

El sábado 25 de abril ocurrió el siniestro más grave en la misma zona. Ese día, un bus escolar que trasladaba a un grupo de catequesis se impactó contra un camión que transportaba pintura.

La emergencia dejó dos personas fallecidas y 42 afectadas, algunas trasladadas a casas de salud.

El siniestro movilizó un amplio contingente de emergencia, con al menos diez ambulancias de distintas instituciones, entre ellas Panavial, Cruz Roja e IESS.