Policía descubre bultos abandonados con sustancias ilícitas en parroquia rural de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Varios bultos abandonados en una zona apartada de Nono (norte de Quito) levantaron sospechas de las autoridades. La Policía descubrió un cargamento de droga que estaba listo para ser distribuido en Quito.

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El hallazgo se dio el 25 de abril de 2026, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional, a través de sus unidades antidrogas.

Tras labores de inteligencia, los agentes ubicaron los paquetes que contenían una sustancia vegetal verdosa que, en pruebas preliminares, dio positivo para marihuana.

En total, se decomisaron 18 kilos con 839 gramos, lo que equivale a 37.679 dosis que, presuntamente, iban a ser comercializadas en distintos puntos de la capital.

La sustancia pertenecería a Los Lobos

De acuerdo con las primeras investigaciones, la droga estaría vinculada a la organización criminal Los Lobos, una de las estructuras señaladas por las autoridades por su participación en el tráfico de sustancias ilícitas a escala nacional.

El cargamento, según estimaciones policiales, tendría un valor cercano a los $ 14.600 en el mercado interno, lo que representa un golpe económico para estas redes ilegales.

Aunque no se reportaron detenidos en este operativo, denominado “Hn-Finix”, las autoridades sostienen que la incautación evita que miles de dosis lleguen a las calles de Quito, en medio de una creciente preocupación por el microtráfico en barrios urbanos.