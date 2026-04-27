Una menor de dos años fue encontrada en bar clandestino clausurado en el sur de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Un hallazgo inesperado marcó un operativo nocturno en el sur de Quito: una menor de dos años estaba en el interior de un bar clandestino que funcionaba bajo la fachada de licorería.

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El hecho ocurrió durante un macrooperativo, coordinado por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, que se desplegó la noche del sábado 25 y se extendió hasta la madrugada del domingo 26 de abril de 2026 en el sur de la ciudad.

Resultados del operativo

En Chilibulo, los agentes ingresaron a un local que operaba con fachada legal, pero que en realidad funcionaba como un bar improvisado en la parte posterior. Allí, en medio del consumo de alcohol, estaba la menor.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, se activaron protocolos para protegerla y garantizar su integridad. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el establecimiento por incumplir las normas de funcionamiento.

Controles, decomisos y clausuras

En total, 123 funcionarios participaron en controles simultáneos en zonas como Eloy Alfaro, Quitumbe y La Delicia (norte). El balance del fin de semana dejó 52 establecimientos intervenidos y cinco clausuras, entre ellas bares sin permisos, una picantería que funcionaba como cantina y una tienda con manejo inseguro de gas.

También se decomisaron cientos de cajetillas de cigarrillos de contrabando y litros de licor sin registro. A esto se suman controles a ciudadanos y vehículos, con registros, verificaciones en sistemas policiales y decenas de citaciones de tránsito.