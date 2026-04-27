Cantonización de Tumbaco: ¿Cómo avanza el proyecto impulsado hace siete años?

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

El proceso que busca la cantonización del Valle de Tumbaco continúa avanzando, tras siete años, impulsado por la Junta Cívica del Ilaló. Aunque el camino aún enfrenta desafíos políticos y jurídicos, sus promotores aseguran que la iniciativa gana terreno y respaldo.

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La propuesta plantea la creación de un nuevo cantón integrado por Tumbaco, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Puembo, Cumbayá y Nayón. “No perdemos la esperanza de consolidar este proyecto”, afirma Juan Fernando Serrano, quien lidera el proceso ciudadano.

Según sus impulsores, el Valle de Tumbaco supera los 200.000 habitantes y representa cerca del 8% de la población del Distrito Metropolitano de Quito. No obstante, sostienen que existe un desequilibrio entre el aporte económico y el acceso a servicios e infraestructura.

Hacia un municipio moderno

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un gobierno autónomo con un modelo de gestión más ágil. La propuesta contempla un municipio con estructura administrativa mínima, enfoque tecnológico y menor carga burocrática.

“Queremos empezar desde cero, con una burocracia mínima, apostando por la automatización y evitando la tramitología”, explica Serrano. Desde la Junta Cívica consideran que este modelo permitiría optimizar recursos y mejorar la atención a las necesidades locales.

Además, argumentan que la descentralización contribuiría a aliviar la carga administrativa del DMQ, cuya extensión territorial, señalan, dificulta una gestión equitativa en todas sus parroquias.

Incidencia en el escenario político

El avance del proyecto también empieza a reflejarse en el ámbito político. La Junta Cívica ha condicionado su respaldo electoral a candidatos que incluyan la autonomía parroquial en sus propuestas.

“El número de votantes en estas zonas es significativo y podría inclinar resultados, pero necesitamos candidatos convencidos de que este es un camino viable”, advierte Serrano.

Hasta ahora, el colectivo ha dialogado con dos organizaciones políticas: una fue descartada, mientras que la otra ha mostrado apertura para analizar la iniciativa.

Nueva medición de apoyo ciudadano

Como parte del proceso, la Junta Cívica realiza actualmente una encuesta en las nueve parroquias para medir el respaldo ciudadano a la cantonización. Los resultados se esperan a finales de este mes.

Aunque existe un antecedente de consulta previa (mencionado por sus promotores), el objetivo es actualizar los datos y fortalecer el sustento social del proyecto. “Estamos seguros de que habrá apoyo mayoritario, porque es un beneficio tanto para el valle como para Quito”, sostienen.

Debate jurídico en marcha

En paralelo, la propuesta ya ha sido presentada ante la Presidencia de la República. Sin embargo, persiste un debate legal sobre quién debe impulsar formalmente la cantonización.

Un informe solicitado por la Prefectura de Pichincha a la Procuraduría General del Estado señala que la iniciativa debería partir de las juntas parroquiales. Desde la Junta Cívica del Ilaló no comparten ese criterio.

“En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización se establecen los requisitos, y los derechos de participación ciudadana nos permiten impulsar estos procesos”, argumenta Serrano.

A su juicio, la postura de la Procuraduría responde a precedentes específicos, como la creación del cantón Borbón, y no necesariamente a una limitación legal general.