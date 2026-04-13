Seis parroquias del valle de Los Chillos también buscan independizarse de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Mientras Tumbaco mantiene su aspiración de convertirse en cantón independiente dentro del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), otra zona de la capital apunta al mismo camino.

Te invitamos a leer: Elecciones en Quito reactivan debate por cantonización de 9 parroquias del DMQ

Se trata del valle de Los Chillos, donde seis parroquias impulsan una iniciativa similar que busca reconfigurar la organización territorial de la ciudad.

El planteamiento no es reciente. Según Xavier Segovia, presidente del colectivo ciudadano, la propuesta surgió hace seis años y cuenta con alrededor de 7.000 firmas de respaldo. El pedido fue incluso presentado al entonces presidente de la República, Lenín Moreno, con el objetivo de avanzar hacia la cantonización del valle de Los Chillos.

¿Qué parroquias quieren el nuevo cantón?

La iniciativa agrupa a las parroquias de:

Conocoto

Amaguaña

Alangasí

La Merced

Guangopolo

Píntag

De acuerdo con Segovia, en conjunto suman más de 280.000 habitantes. Para sus promotores, el crecimiento poblacional no ha ido acompañado de una mejora proporcional en infraestructura ni en la asignación de recursos.

El olvido, una de las motivaciones

Segovia sostiene que una de las principales motivaciones es el “olvido” por parte de las autoridades municipales. Según su criterio, las parroquias enfrentan déficits en servicios básicos como agua potable, vialidad y alcantarillado, lo que ha profundizado el malestar y fortalecido la idea de autonomía administrativa.

El dirigente también cuestiona la distribución presupuestaria dentro del Municipio de Quito, cuyo presupuesto anual bordea los $ 1.500 millones. En su análisis, si el 7% de la población del DMQ corresponde a Los Chillos, la asignación debería rondar los $ 90 millones.

Sin embargo, asegura que la administración zonal Los Chillos recibe cerca de 7 millones, de los cuales el 65% se destina a gasto corriente, reduciendo significamente la inversión en obras.

A esto se suma el presupuesto participativo que, según el líder barrial, apenas alcanza entre $ 1,5 y $ 2 millones para sectores como Conocoto, que agrupa cerca de 50 barrios. “Ese es el fundamento por el que buscamos ser cantón”, sostiene.

Desde su perspectiva, la actual estructura administrativa no permite responder a las necesidades del territorio. Aunque reconoce la existencia del fondo rural, consideran que los recursos son insuficientes para atender la demanda de servicios e infraestructura en las seis parroquias.

Un proceso que no avanza

De acuerdo con Segovia, el proceso ha enfrentado dos obstáculos principales: la falta de un informe técnico vinculante por parte de la Prefectura de Pichincha, trámite que, afirma, no se ha concretado desde hace cuatro años, y un pronunciamiento de la Procuraduría que establece que este tipo de solicitudes deben ser impulsadas por juntas parroquiales y no por colectivos ciudadanos.

De cara a las elecciones seccionales estamos viendo quién tiene la convicción por las autonomías Xavier Segovia, colectivo ciudadano

En medio de este escenario, los promotores aseguran que el proceso no busca dividir Quito, sino replantear su organización administrativa frente al crecimiento de sus territorios periféricos. “Son parroquias que han crecido mucho, pero las obras no han avanzado al mismo ritmo”, señalan.

Con miras a las próximas elecciones seccionales, el colectivo ha iniciado acercamientos con actores políticos de distintas tendencias. El objetivo es encontrar candidaturas que respalden las autonomías territoriales sin distinción de banderas partidistas.