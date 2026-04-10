Se retoman trabajos en la Oswaldo Guayasamín: conoce los cierres y desvíos en Cumbayá

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las obras de rehabilitación se suspendieron en la av. Oswaldo Guayasamín, en Cumbayá, por cerca de un mes

Los trabajos se retoman desde el 11 de abril en el tramo lateral en sentido Cumbayá-Quito. 20 días se tiene previsto que duren los trabajos

Después de casi un mes de pausa, los trabajos de rehabilitación en la avenida Avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánicas, se retoman desde el 11 de abril de 2026.

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La paralización se debió a la escasez de asfalto que se produce en la Refinería de Esmeraldas, lo que afectó el suministro del material.

Esta nueva fase se concentrará en la zona comercial de Cumbayá y traerá cambios importantes para quienes circulan a diario por el sector.

Cierres viales por las obras

El tramo lateral en sentido Cumbayá-Quito, entre el redondel de Cumbayá y la avenida Pampite, permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante aproximadamente 20 días.

Para sortear el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas por la calle Diego de Robles y la avenida Pampite. El Municipio señaló que el carril central, que conecta con la avenida De Los Conquistadores, seguirá habilitado y servirá como válvula de alivio para la circulación.

Intervención por etapas

Una vez concluida esta intervención, las obras se trasladarán al sentido contrario, es decir, Quito-Cumbayá, donde se prevén otros 20 días de trabajos.

En esa etapa, los desvíos se repartirán por varias calles del sector, entre ellas Del Establo, Juan León Mera, Aurora Estrada y General Eloy Alfaro, además del carril de servicio junto al Centro Comercial Villa Cumbayá.

La fase final se ejecutará en el sector de Los Tótems y en los accesos al paso deprimido, entre el 15 de abril y el 3 de mayo. Según lo previsto, estas intervenciones serán más breves, de entre cuatro y siete días, y no implicarán cierres totales.

Las obras forman parte de la rehabilitación integral de esta vía que conecta a Quito con el valle de Tumbaco. De hecho, varios tramos ya han sido intervenidos y están en funcionamiento, como los sectores de Pifo, Puembo, El Arenal y los accesos al puente de El Chiche.