Estudiantes de la Universidad Central alertan posible reubicación de perros comunitarios

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los perros comunitarios habitan en el campus de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central

Un docente solicitó trasladar las casetas de los perros hacia un espacio considerado seguro y alejado de zonas peatonales

Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador (UCE) se activaron tras conocer un pedido para reubicar a los perros comunitarios que habitan en el campus universitario, específicamente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

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La activista Marcela Caicedo difundió en su cuenta de X un oficio firmado por la decana de la facultad, dirigido al vicerrector administrativo y financiero, Silvio Alejandro Toscano Vizcaíno.

En el documento se cita el pedido de un docente de trasladar las casetas de los perros ubicadas en los alrededores de la entrada de la facultad, en las calles Carvajal y Gato Sobral, hacia un espacio considerado seguro y alejado de zonas peatonales o de tránsito vehicular.

El escrito señala que el pedido se mantiene como una insistencia, debido a que, según el docente solicitante, ya se habrían realizado gestiones previas sin obtener respuesta concreta.

La solicitud fue rechazada por los estudiantes, quienes sostienen que los perros comunitarios forman parte del entorno del campus y de la vida universitaria, y que han sido cuidados por la propia comunidad estudiantil durante años.

Respaldo de organizaciones animalistas

Organizaciones de protección animal también se pronunciaron. La Asociación Bienestar Animal Ecuador, junto a fundaciones y rescatistas, emitió un comunicado en el que rechaza cualquier intento de retiro o desplazamiento de los animales.

La organización recuerda que los perros comunitarios están reconocidos en la normativa del Distrito Metropolitano de Quito, que los define como animales que conviven bajo cuidado y protección de comunidades organizadas, por lo que su presencia no es ilegal y está amparada por la ordenanza vigente.

Asimismo, advierte que retirar o reubicar a estos animales sin el debido proceso podría derivar en posibles infracciones administrativas e incluso responsabilidades penales, según lo establecido en el Código Municipal y el Código Orgánico Integral Penal en casos de abandono o maltrato animal.

En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado a las autoridades universitarias a abrir espacios de diálogo y a garantizar la protección de los animales que habitan el campus.

“Los perros comunitarios no son un problema, son seres sintientes”, señalaron, al insistir en la necesidad de mantener una convivencia responsable entre la comunidad universitaria y los animales.