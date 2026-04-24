Un motociclista muere en accidente de tránsito en el Puente de la Unidad Nacional

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un motociclista murió en el Puente de la Unidad Nacional la madrugada de este viernes 24 de abril.

Según la OIAT, el ciudadano se impactó contra barandas y un poste del viaducto, cerca de las 02:00.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Camino Alejandro, de 32 años.

Un hombre falleció en un accidente de tránsito registrado en el Puente de la Unidad Nacional, en el sentido Guayaquil-La Puntilla, la madrugada de este viernes 24 de abril.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00. Según testigos, el conductor de la moto se impactó contra un poste y las barandas del viaducto. El cuerpo quedó tendido sobre el carril derecho de la vía.

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Henry Paredes, integrante de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), indicó a Ecuavisa que el accidente habría sido causado por una pérdida de carril.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Camino Alejandro, de 32 años. Según señaló un testigo a Ecuavisa, el motociclista habría sufrido una caída al ingresar al puente, segundos después se impactó contra las barandas.

Por ello, las autoridades de tránsito investigan si otro automóvil estuvo involucrado en este hecho.

Puente de la Unidad Nacional: conmoción por femicidio

La mañana del lunes 20 de abril, el Puente de la Unidad Nacional fue escenario de un hecho que conmocionó a la ciudadanía. Una mujer fue asesinada por su pareja mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

La mujer, identificada como Solange Arellano, recibió varios impactos de bala por parte del policía Ecuador Castro, quien minutos después se suicidó en su vivienda en la parroquia Pascuales.