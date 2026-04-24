Aerovía paraliza sus operaciones por 14 días y ATM activa flota de contingencia

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) suspenderá la operatividad comercial de la Aerovía desde el lunes 4 hasta el domingo 17 de mayo de 2026. Esta interrupción temporal inhabilitará la conexión aérea directa sobre el río Guayas entre el centro de Guayaquil y el cantón Durán.

Plan de movilidad terrestre

La medida administrativa responde a la ejecución de un cronograma de mantenimiento general en la infraestructura. A través de un comunicado audiovisual oficial, la entidad municipal argumentó que esta intervención técnica es obligatoria para sostener los estándares de seguridad de las cabinas, el cableado y el sistema electromecánico.

Para mitigar el impacto en el traslado de los pasajeros, la ATM implementará una flota de transporte urbano que cubrirá el mismo recorrido del sistema aerosuspendido. Las unidades operarán en la franja horaria de 05:30 a 21:30.

El acceso a este servicio terrestre será gratuito. Sin embargo, la autoridad de tránsito establece como requisito obligatorio que el ciudadano presente su tarjeta magnética física al momento del abordaje. La institución exhortó a la ciudadanía a planificar sus tiempos de viaje, considerando que el traslado por los puentes de la Unidad Nacional está sujeto al volumen del tráfico vehicular, a diferencia del trayecto aéreo habitual.