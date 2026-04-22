Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas cuestiona a la ATM y plantea que todos quienes la integran deben renunciar, en medio de críticas a la gestión del transporte en Guayaquil.

El especialista también asegura que en Monte Sinaí, el Municipio no está presente y, por ello, servicios básicos como el agua son controlados por bandas criminales.

Advierte que el sistema de transporte en Guayaquil está colapsado, califica a la Metrovía como “terrible” y señala que la Aerovía es un mal negocio que, sin cambios urgentes, se volverá insostenible.

En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas describe un escenario crítico en Guayaquil y apunta a problemas en la administración municipal, la gestión de la ATM y el rol de la alcaldesa subrogante, además de fallas en el sistema de transporte público.

En medio de una ciudad que algunos describen hoy como convulsionada y en crisis, se aprobó subir la tarifa de la Aerovía, un sistema que usted ha calificado de nefasto y poco útil para la ciudad. ¿Qué debería hacerse con este sistema?

La Aerovía, desde el inicio, fue un mal negocio para la ciudad porque el Municipio aporta el 85 % y no recibe ningún retorno. No ha devuelto absolutamente nada. La justificación para subir la tarifa se basa en que el contrato permite “ajustar” el valor, pero ajustar no significa subirlo. Ni la Real Academia lo define así. Esa interpretación es una excusa, una justificación tonta que responde a la intención de perjudicar al pueblo. Incluso la ATM no ha tomado buenas decisiones, y en el Concejo se ha planteado implementar un sistema de taxis desde Durán hasta El Recreo, lo que encarece aún más el servicio. ¿Qué hacer? Analizar la medida, echarse para atrás y ampliar la ruta para captar usuarios: llevarla al sur hasta la Playita y al norte hasta la terminal terrestre. Solo así podría ganar miles de usuarios. Si no se hace, el sistema, como está, va a colapsar y será insostenible.

Usted ha sido muy crítico con el sistema. Más allá de la tarifa, ¿el problema es de planificación, de demanda o de gestión? ¿Dónde está el error de origen?

En todo. Es un bonito servicio. Claro, con plata ajena se pueden hacer muy bien las cosas. Es cómodo y agradable a la vista, pero no va a resistir. Yo espero que las autoridades cambien de parecer, planifiquen como debe ser. La Aerovía es un mal negocio y el error viene de todos lados: de las autoridades que la propusieron y de las actuales que no han decidido generar un cambio. Los ciudadanos hemos venido advirtiendo las fallas, pero no escuchan. No tienen la capacidad de escuchar. Y no quiero decirles ‘sordas’ porque insulto a los sordos. Lo único que les interesa es quedar bien con quienes tienen plata, con quienes tienen negocio. No les importa quedar mal con la ciudad y su gente.

La Metrovía también acumula un sinfín de quejas ciudadanas, por temas que van desde las frecuencias hasta las condiciones del servicio. ¿Estamos frente a un sistema de transporte que ya no responde a la realidad de Guayaquil?

La Metrovía es terrible (...). La solución es que el Municipio compre buses para el sistema y compita de igual a igual con los operadores privados, que también presentan fallas. He conversado con transportistas y hoy es imposible, por ejemplo, poner aire acondicionado. Tienen deudas y la tarifa no se ha revisado en años, por eso piden un ajuste justo. Yo estaría de acuerdo con los 40 centavos que solicitan. Incluso como Observatorio sabemos que apoyar una subida genera rechazo, pero es lo responsable porque los problemas del transporte se sienten todos los días. Y repito: nadie hace nada. La ATM no escucha a nadie. Y si una autoridad no sabe servir al público, debería renunciar.

¿Debe haber cambios entonces? ¿Cambiar a sus principales autoridades?

Creemos que toda la ATM debería irse a su casa. Toda. Y elegir, mediante concursos, a profesionales de los colegios y gremios para administrar el transporte público en Guayaquil. El problema no es solo ahí. El tránsito es caótico, no hay agentes suficientes, la señalética no es efectiva, la semaforización es bastante irreal… y todos esos problemas los sentimos en la cotidianidad. Por eso insisto: la ATM tiene que irse.

El director del Observatorio advierte que el sistema de transporte público en Guayaquil enfrenta riesgos de colapso por falta de planificación y gestión.FREDDY RODRÍGUEZ

Con el alcalde en prisión preventiva y una alcaldesa subrogante al frente que no fue elegida por voto popular, ¿considera que la crisis en la ciudad se está agudizando y reflejando en la gestión diaria?

No creo que se haya desencadenado una crisis. Lo que tenemos hoy es una alcaldesa que no está preparada para ser alcaldesa. Ese es el problema. Ella debe ser reemplazada de inmediato. O sea, tanto Aquiles como la alcaldesa (s) deben ser reemplazadas de inmediato conforme lo estipula la ley del Cootad.

En el caso de Aquiles Álvarez, cualquier ciudadano, alcalde, presidente o quien sea, debe ser sometido a la justicia; si es inocente, que lo declaren inocente, pero si es culpable, debe pagar conforme a la ley. Pero, en cualquiera de los casos —y esto es importante—, no deben jamás usarse recursos municipales para defender al individuo.” César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

¿Por qué considera que no está preparada?

En que ella nunca ha administrado nada. Si no has administrado ni una tienda, ¿cómo va a administrar una ciudad? Y si alguien no tiene capacidad para administrar, no debería aceptar un cargo. Guayaquil tiene inundaciones, calles dañadas y problemas de alcantarillado que no se resuelven. Hay recursos de demandas ganadas que deberían usarse en obras, pero no se hace. Y lo que se ejecuta hoy es lo visible, no lo urgente. Lo que se necesita es que los concejales definan quién tiene capacidad para administrar la ciudad.

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¿Y quién lo está?

Nadie. Pero ya falta poco para elegir otro alcalde o alcaldesa. Mientras tanto, tocará aguantar a una autoridad que no sabe administrar y a concejales que no permiten ni impulsan la participación ciudadana. Las sesiones del Concejo se han convertido en un cónclave. Por ejemplo, solo entra quien está en lista. Siendo públicas, eso no debería ocurrir. Toda la administración municipal está mal y hay deudas históricas con la ciudad que deben saldarse.

Más que una crisis coyuntural, lo que evidencia Guayaquil es una falta de capacidad en la administración municipal, que se refleja en la ausencia de respuestas concretas a los problemas estructurales. César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

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¿Empezando por cuál, si son tantas?

Con la privatización del agua y el alcantarillado, que fue un mal negocio. No se debe permitir que Interagua busque extender el contrato por 30 años más sin un nuevo proceso de licitación en igualdad de condiciones.

¿Cuál es el problema con Interagua?

En que hace lo que le da la gana. Solo le interesa el negocio, no el interés ciudadano. Invierten poco, no escuchan. No entienden que el servicio debe ir de la mano con la ciudadanía.

Corregir la concesión del agua potable y alcantarillado es lo primero: fue un mal negocio desde su origen” César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Si tuviera que priorizar, ¿cuál es hoy el servicio más crítico: agua potable, recolección de basura, alcantarillado u otro?

El agua. En invierno el problema del alcantarillado es grave. El norte y el suburbio se inundan. Y cuando hay lluvia y marea alta, la gente camina en el agua. Yo no sé por qué todavía, por ejemplo, los ciudadanos no demandan al Municipio, a Interagua y a Emapag, por la pérdida y los daños que tiene la gente. Nos da miedo litigar con los grandes. Pero creo que ya es hora de que los ciudadanos piensen realmente en activar los mecanismos legales para lograr que haya una compensación por los daños que ocasionan las inundaciones.

Interagua se escuda en un contrato para hacer desastre. Dicen que el corte será de 23 horas, por ejemplo, pero en la práctica pasan más, a veces días sin agua en varios sectores y nadie hace nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente no reclama sus derechos porque tiene miedo de litigar contra los grandes. César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

- ¿Ese problema se limita al agua?

- No. Es general. Pero un caso extremo es Monte Sinaí, donde viven cerca de 50.000 familias y el Estado prácticamente no existe. Ahí grupos de delincuencia organizada manejan el agua: cobran por conexiones y por el servicio diario. Lo hemos denunciado, pero no pasa nada. Las autoridades no actúan. Las leyes no están hechas para garantizar derechos, sino que terminan perjudicando a la gente.

Así como al río Daule, como lo ha denunciado.

Asimismo. Interagua capta agua del río Daule, ya contaminado, la trata y la vuelve potable, pero los químicos y metales pesados del proceso son devueltos al mismo río, lo que vuelve a contaminarlo. Pese a conocerlo, no toman medidas para remediarlo. Por eso impulsamos una acción de protección que busca remediación, no dinero, y que esperamos ganar. Los guayaquileños estamos en indefensión. Es la realidad y la razón de nuestra eterna lucha.