Durán declara emergencia institucional por crisis en el sistema de agua potable

Emapad declaró emergencia institucional tras reiteradas fallas en el acueducto que abastece a varios sectores del cantón

El cantón Durán atraviesa días complicados por problemas de abastecimiento de agua potable, situación que incluso obligó a desplegar tanqueros en varios sectores para mitigar la falta del servicio.

La noche del lunes 9 de marzo, el alcalde Luis Chonillo informó a través de su cuenta de X que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (EMAPAD E.P.) declaró la emergencia institucional debido a las fallas registradas en el sistema de abastecimiento durante los últimos días.

Según el alcalde, la decisión responde a dificultades operativas vinculadas a la temporada invernal y al estado crítico de la infraestructura del acueducto de 800 milímetros, una línea estratégica que abastece a distintos sectores del cantón.

Las autoridades indicaron que esta tubería ha presentado afectaciones reiteradas que requieren intervenciones técnicas inmediatas, lo que ha generado interrupciones en el servicio y preocupación entre los habitantes.

Chonillo aseguró que la declaratoria de emergencia no se realizó anteriormente, ya que, pese al déficit hídrico que históricamente ha tenido la ciudad; la situación "podía ser controlada mediante el mantenimiento permanente de los pozos, el cuidado de la línea de conducción, válvulas disipadoras que contengan los golpes de ariete y trabajos eléctricos en cada estación".

Agua en Durán: desgaste en la tubería del sistema

El alcalde también adelantó que las últimas reparaciones realizadas en la tubería evidenciaron un desgaste considerable en varios tramos del acueducto.

Agregó que el deterioro podría estar relacionado con el tipo de material utilizado en ciertas zonas donde las condiciones técnicas requerían un mayor reforzamiento estructural.

Ante este escenario, el Municipio aseguró que se realizarán intervenciones técnicas para restablecer el servicio lo antes posible.

“Reiteramos a la ciudadanía nuestro compromiso de actuar con responsabilidad y dedicación para superar esta situación y restablecer el servicio en beneficio de todos los duraneños”, concluyó Chonillo.

