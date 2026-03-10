Francisco Minuche asume la Gobernación de El Oro en medio de crisis por lluvias

Horas después del decreto, un aluvión originado por el desbordamiento de la quebrada Salvias afectó la provincia

Francisco Xavier Minuche Verdaguer es el nuevo Gobernador de la provincia de El Oro.

El presidente Daniel Noboa dispuso el relevo de la Gobernación de El Oro mediante el Decreto Ejecutivo 323, firmado el 5 de marzo de 2026. La medida da por concluido el periodo de Jaime Armando Serpa García y designa en su lugar a Francisco Xavier Minuche Verdaguer como nuevo titular provincial.

El documento, sustentado en los artículos 141 y 147 de la Constitución, también deja sin efecto el decreto previo con el que Serpa fue nombrado en diciembre de 2025. Con la designación, Minuche asume la representación del Ejecutivo en un momento en que la provincia enfrenta eventos climáticos severos y daños en zonas vulnerables.

Aluvión en Zaruma deja 40 afectados y un puente colapsado

La noche del 9 de marzo, horas después de la suscripción del decreto, un aluvión originado por el desbordamiento de la quebrada Salvias afectó a la parroquia homónima, en la parte alta de Zaruma. El flujo de lodo, piedras y escombros descendió con fuerza cerca de las 23:00, obligando a decenas de habitantes a salir de sus viviendas para buscar zonas seguras.

Según el balance preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el evento dejó 40 personas afectadas, además de daños estructurales en 10 viviendas. La fuerza del caudal ocasionó el colapso de un puente, lo que dificulta la movilidad y la conexión con sectores rurales.

Un contingente de 30 bomberos fue desplegado para ejecutar tareas de remoción de escombros, limpieza de vías y apoyo a las familias que reportaron pérdidas materiales o el ingreso de lodo a sus hogares.

Zaruma registra calles anegadas tras el aluvión, mientras en Portovelo se realizan evacuaciones preventivas por las lluvias. Foto: captura de video

Los desafíos que deja el invierno a la provincia de El Oro

El relevo en la Gobernación se produce mientras varios cantones de El Oro continúan registrando afectaciones por las lluvias, con infraestructura comprometida y comunidades que requieren atención inmediata.

Hasta el momento, no se han anunciado cambios adicionales vinculados a la emergencia, pero se prevé que la nueva autoridad provincial enfrente uno de los periodos más exigentes en materia de gestión territorial y seguridad ciudadana.

