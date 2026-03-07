Mujer cayó en socavón en la vía entre El Oro y Loja

Hace tres años se dañó la vía y recibió mantenimiento simple, según un funcionario. Hay tres opciones de carreteras alternas

El socavón dejó bloqueado el paso entre las provincias de El Oro y Loja, en el tramo Las Lajas - Puyango.

Los gritos desesperados invadieron el área donde un socavón dañó la carretera entre Las Lajas y Puyango, que conecta las provincias de El Oro y Loja.

Te invitamos a leer: Lluvias en Quito causan inundaciones, deslizamientos y colapso de casa patrimonial

“¡La señora, la señora! ¡Ayuden a la señora!”, eran el pedido de quienes estaban en la carretera y alertaron cuando el asfalto comenzó a ceder. En cuestión de segundos, un tramo de la calzada colapsó y se formó el socavón.

Lluvias en Ecuador: Así estará el clima en Guayaquil y el Litoral este 7 de marzo Leer más

En ese momento, una mujer perdió el equilibrio y cayó junto a los pedazos de asfalto hacia el fondo del hueco que se formó en la vía. Ocurrió el 6 de marzo de 2026 en El Tigre, jurisdicción del cantón Las Lajas (El Oro).

El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales poco después del derrumbe. En las grabaciones se observa que varias personas intentaban cruzar el tramo afectado cuando la carretera terminó de ceder.

“¡Ayuden a la señora! ¡La señora está aplastada!”, se escucha gritar a algunos testigos mientras observaban el lugar.

La mujer logró salir por sus propios medios desde el fondo del socavón, de unos cinco metros de profundidad. Varios conductores y ciudadanos que permanecían detenidos en la carretera se acercaron para ayudarla a subir nuevamente hasta la superficie.

¿Qué produjo el socavón?

Jairo Vásquez, director de Obras Públicas de la Prefectura de El Oro, explicó que el colapso ocurrió cuando cedió una alcantarilla ubicada bajo la vía.

“El tramo de la carretera se arrancó porque se fue una alcantarilla. En este momento la vía está colapsada y no hay paso”, indicó Vásquez.

El funcionario señaló que las lluvias y el deterioro de la estructura influyeron en el colapso del tramo.

Según Vásquez, en ese lugar existía un socavón desde hace varios años. “Ese socavón ya tenía por lo menos tres años. Lo único que hicieron fue colocar unas piedras para evitar que los vehículos cayeran, pero no hubo reparación completa”.

Con las lluvias de los últimos días, la tierra cedió hasta que finalmente se produjo el colapso de la calzada. Las primeras evaluaciones señalan que el socavón tendría entre 12 y 14 metros de ancho.

Crisis en la vía Jujan-Babahoyo convierte carretera en balneario Leer más

Construcción de una variante provisional

La carretera está bajo competencia del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), entidad que deberá ejecutar los trabajos de reparación. De acuerdo con Vásquez, la secretaría de Estado analiza construir una variante provisional para restablecer el tránsito mientras se rellena el socavón.

La Prefectura de El Oro también ofreció apoyo técnico y materiales para acelerar la intervención. La intención de las autoridades es habilitar el paso en los próximos días mediante una ruta provisional hasta que se haga la obra definitiva.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) informó que el paso permanece cerrado por seguridad. Personal operativo fue desplegado para orientar a los conductores.

Como rutas alternas se recomendó utilizar la vía E-50, también conocida como Saracay - Balsas - Loja, para todo tipo de vehículos. También están habilitadas las rutas Portovelo - Salatí - Loja y Balsas - Marcabelí - Villa Seca - El Tigre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!